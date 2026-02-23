Ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române vor dialoga online cu diaspora americană despre pastorația familiei în Postul Mare

Mitropolia celor două Americi organizează, în perioada Postului Mare, programul educațional „Cercetându-ți Credința”, care va reuni ierarhi și teologi ai Bisericii Ortodoxe Române în întâlniri online dedicate pastorației familiei și studiului biblic.

Programul va debuta joi, 26 februarie, cu un studiu biblic în limba română dedicat Sfintei Evanghelii după Marcu, susținut de profesorul Gheorghe Butuc de la Seminarul Teologic din Galați.

Întâlnirea se va desfășura online, pe platforma Zoom, și va fi reluată joi, 26 martie, oferind participanților posibilitatea de a aprofunda textul evanghelic în contextul duhovnicesc al Postului Mare.

Seară de sâmbătă duhovnicească

Seria va include și manifestarea numită „Seară de sâmbătă duhovnicească”, care va începe în data de 28 februarie, când Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, va susține conferința intitulată „Mama – prima liturghie a copilului. Familia ca spațiu al nașterii sfințeniei”.

Seria va continua în 7 martie cu Episcopul vicar patriarhal Paisie Sinaitul, care va aborda tema „Monahismul feminin ca profeție pentru lume. Postul, tăcerea și vindecarea inimii”.

În data de 14 martie, Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, va vorbi despre „Rugăciunea femeii ascunse – putere nevăzută a Bisericii”, iar joi, 19 martie, arhimandritul Ieremia Berbec, starețul Mănăstirii Putna, va susține o seară duhovnicească, cu tema „Hristos în lume”.

De asemenea, Episcopul vicar Nichifor Botoșăneanul al Arhiepiscopiei Iașilor va vorbi, în data de 21 martie, despre curajul femeii credincioase într-o lume ostilă, iar sâmbătă, 28 martie, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușeanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, va încheia seria întâlnirilor cu conferința „Credința trăită în familie, societate și jertfă publică”.

Evenimentele vor avea un caracter interactiv și vor fi transmise prin platformele Zoom, Facebook și YouTube. Pentru mai multe detalii, accesează site-ul oficial.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu