Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Ai un minut? Atât îți ia să parcurgi 5 știri esențiale publicate luni pe Basilica.ro.

Sub binecuvântarea Sf. Dumitru Stăniloae: 35% reducere la cărți de teologie

Tipografia Cărților Bisericești oferă reduceri de până la 35% la mai multe cărți de teologie printre care se numără și operele Sfântului Dumitru Stăniloae.

Citește mai mult.

Episcopul Ignatie: Așa cum te raportezi la femeie, așa te raportezi și la Dumnezeu

Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, a spus sâmbătă la Vaslui, că, în opinia sa, felul în care cineva se raportează la o femeie este similar cu modul în care acela se raportează la Dumnezeu.

Citește mai mult.

Mitropolitul Andrei a sfințit biserica dintr-o localitate clujeană: Drumul crucii ajunge în Rai

Mitropolitul Andrei al Clujului, Maramureșului și Sălajului, a sfințit duminică biserica din satul Măguri, județul Cluj. „Luați-vă crucea vieții, învățați să o duceți cu credință, pentru că drumul crucii ajunge în Rai”, i-a îndemnat mitropolitul pe credincioși.

Citește mai mult.

Pr. Ștefan Zară, despre colaborarea dintre preoți și specialiștii în sănătatea mintală: Este o necesitate

Părintele Ștefan Zară, consilier eparhial în cadrul Sectorului Cultural și Comunicații Media al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a subliniat necesitatea colaborării între clerul ortodox și specialiștii în sănătate mintală în cadrul unui interviu publicat pe platforma Hristocentric.

Citește mai mult.

Biserica, școala și autoritățile din Baia de Arieș, unite în lupta împotriva dependențelor

Biserica, părinții și școala s-au întâlnit joi la Casa de Cultură din Baia de Arieș pentru a lua parte la prima masă rotundă a campaniei „Alege viața! Nu dependența!”, desfășurată cu scopul de a conștientiza comportamentele adictive ale adolescenților și copiilor din județul Alba.

Citește mai mult.