Absolvenții promoției 2006 ai Facultății de Teologie din București s-au reîntâlnit după două decenii

Absolvenții promoției 2006 ai Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București s-au reîntâlnit joi pentru a marca împlinirea a 20 de ani de la finalizarea studiilor universitare.

Programul a început cu oficierea Sfintei Liturghii la Catedrala „Sfântul Spiridon” – Nou, Paraclis patriarhal și slujba parastasului pentru profesorii și colegii trecuți la Domnul.

Evenimentul a continuat cu un curs festiv desfășurat în Amfiteatrul „Dumitru Popescu” al facultății, la care a participat părintele Cosmin Pricop, decanul instituției de învățământ teologic.

O familie duhovnicească păstrată peste ani

Îndrumătorul promoției a fost părintele Gheorghe Holbea, prodecan responsabil cu activitatea studențească și internaționalizarea la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București.

Părintele prodecan a evidențiat legătura specială care s-a păstrat între absolvenți și profesorii lor: „Mă bucur că această tradiție, iată la 20 de ani, continuă și este o legătură de comuniune, este o comuniune între promoții”.

„Ceea ce mă bucură la această promoție este faptul că mai mult de jumătate dintre ei au îmbrățișat preoția. Unii dintre ei au devenit inspectori, consilieri, deci cu responsabilități”, a adăugat părintele Gheorghe Holbea.

Dimensiunea liturgică a reuniunii oferă un sens profund acestor momente de revedere: „Această aducere-aminte duhovnicească, pecetuită prin slujba Sfintei Liturghii, este de fapt cea care pecetluiește familia duhovnicească ce se creează”.

„În calitate de preoți, noi ne pomenim unii pe alții și cred că acesta este cel mai profund lucru pe care îl săvârșim. Mai mult decât atât, această revenire la Facultatea de Teologie încearcă să readucă momentele frumoase pe care acești absolvenți le-au petrecut împreună cu profesorii în perioada studiilor de licență”, a spus părintele profesor.

Recunoștință față de profesori și colegi

În cadrul evenimentului, părintele Alexandru Barna, cadru didactic al Facultății de Teologie Ortodoxă din București și absolvent al promoției 2006, a subliniat că reuniunea este „un moment de bucurie, de mulțumire și de analiză” și un exemplu al legăturii cu profesorii.

„Este un act de responsabilitate și de demnitate teologică să rămânem în relație cu profesorii noștri”, a spus părintele profesor.

„Este forma noastră de a exprima că suntem teologi creștini, că suntem teologi ortodocși, că investim memorie, investim amintire, investim valoare, investim rugăciune, dăm rugăciune și ducem mai departe ceea ce am primit”.

Preotul a explicat că astfel de întâlniri oferă ocazia unei evaluări sincere a parcursului: „Trebuie să ne oprim puțin din timp și să vedem ce am devenit, ce suntem, ce avem de făcut în continuare”.

Părintele Alexandru Barna a încheiat prin a evidenția valoarea comuniunii dintre colegi și profesori, arătând că aceasta continuă dincolo de trecerea timpului: „Suntem de fapt în legătură în continuare și încercăm să dăm mai departe ceea ce am primit”.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu