Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a sfințit joi după-amiază racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Elisabeta a cărei canonizare va fi proclamată local mâine, 5 iunie, la Mănăstirea Pasărea.
Galerie foto: Sfințirea raclei cu moaștele Sfintei Elisabeta de la Pasărea
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a sfințit joi după-amiază racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Elisabeta a cărei canonizare va fi proclamată local mâine, 5 iunie, la Mănăstirea Pasărea.
Facultatea de Teologie, formatoare de conștiințe în lumea secularizată: PS Ambrozie la revederea de 30 ani a promoției 1996
Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, a vorbit joi, la Paraclisul „Sf. Ecaterina” al Facultății de Teologie Ortodoxă din București, despre rolul acestui domeniu academic de formare a conștiințelor în contextul secularizării societății. Cuvântul ierarhului a…
Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a organizat prima ediție a Festivalului Comunităților Etnice, dedicat copiilor
Biroul Relații cu Minoritățile al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților a organizat de Ziua Copilului prima ediție a Festivalului Comunităților Etnice, desfășurat sub genericul „Sub cerul Bucovinei – tradiții laolaltă”. Evenimentul s-a desfășurat la Muzeul Satului…
Absolvenții promoției 2006 ai Facultății de Teologie din București s-au reîntâlnit după două decenii
Absolvenții promoției 2006 ai Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București s-au reîntâlnit joi pentru a marca împlinirea a 20 de ani de la finalizarea studiilor universitare. Programul a început cu oficierea Sfintei Liturghii…
Episcopia Hușilor a pregătit un eveniment aniversar dedicat copiilor, la care sunt așteptați peste 2.000 de participanți
Episcopia Hușilor a pregătit un eveniment dedicat copiilor, la care sunt așteptați peste 2.000 de participanți din mediile defavorizate ale eparhiei. Programul eparhial „Bun venit, copilărie!” va avea loc sâmbătă, între orele 11:00-16:00, în curtea…