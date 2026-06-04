Galerie foto: Sfințirea raclei cu moaștele Sfintei Elisabeta de la Pasărea

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a sfințit joi după-amiază racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Elisabeta a cărei canonizare va fi proclamată local mâine, 5 iunie, la Mănăstirea Pasărea.

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