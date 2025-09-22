Episcopul Ignatie: Așa cum te raportezi la femeie, așa te raportezi și la Dumnezeu

Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, a spus sâmbătă la Vaslui, că, în opinia sa, felul în care cineva se raportează la o femeie este similar cu modul în care acela se raportează la Dumnezeu.

PS Ignatie a făcut aceste afirmații, la a 3-a ediție a Întâlnirii Preoteselor din Episcopia Hușilor, eveniment care a avut tema „Organizatorii de vieți”.

In cuvântul său, Episcopul Hușilor a vorbit despre rolul femeii în societate, pornind de la textul Sfintei Scripturi. O lume fără femeie nu ar putea exista.

„Gândul meu, fără a fi răstălmăcit, este: așa cum te raportezi la femeie, așa te raportezi și la Dumnezeu. Un mitropolit din Liban spunea: spune-mi ce gândești despre femeie, ca să îți spun cine ești. Este o lampă de control excepțională. Realmente, în această lumină vede Sfânta Scriptură menirea femeii”.

„Așa cum pentru noi creștinii, Dumnezeu este o realitate indispensabilă, la fel, așa a gândit Domnul, ca lumea aceasta să nu poată fi gândită fără femeie”, a menționat PS Ignatie.

Sfânta Scriptură nu oferă temei misoginismului

În continuare, ierarhul a spus că anumite mentalități misogine persistă în societate, dar este fals să le fie acordate temeiuri biblice.

„Noi încă nu ne-am descotorosit de anumite mentalități misogine cărora li se dau și temeiuri biblice – care, de fapt, nu există”.

„Costion Nicolescu spunea că facerea femeii de către Dumnezeu este ceva similar cu ceea ce trăiesc copiii în dimineața de Crăciun, când după un somn profund, își găsesc darurile sub pomul de Crăciun. Femeia este un mare dar”, a mai adăugat Episcopul Hușilor.

Invitata ediției din acest an a fost Lavinia Stan, coach, mamă a șase copii, formator cu o experiență deosebită, absolventă a cursurilor Școlii americane de coaching CTI (Co-active Training Institute), cu studii în Heidelberg, Hamburg, München, și autoarea cărții „Organizatorii de vieți”, prezentată cu acest prilej.

Foto credit: Episcopia Hușilor