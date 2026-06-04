Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a organizat prima ediție a Festivalului Comunităților Etnice, dedicat copiilor

Biroul Relații cu Minoritățile al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților a organizat de Ziua Copilului prima ediție a Festivalului Comunităților Etnice, desfășurat sub genericul „Sub cerul Bucovinei – tradiții laolaltă”.

Evenimentul s-a desfășurat la Muzeul Satului Bucovinean din municipiul Suceava, reunind 300 de copii din comunitățile de români, ucraineni, polonezi, romi și germani – fiecare în costumele naționale specifice. Moderatoarea evenimentului a fost Mihaela Zâna Bârsan.

Părintele consilier Mihai Cobziuc, coordonatorul Biroului Relații cu Minoritățile, a rostit rugăciunea de binecuvântare și un cuvânt de deschidere.

„Bucovina nu este doar o regiune geografică; ea este un model binecuvântat de conviețuire, un spațiu în care diversitatea nu a dezbinat niciodată, ci a îmbogățit”, a transmis delegatul Părintelui Arhiepiscop Calinic al Sucevei și Rădăuților.

„Români, ucraineni, polonezi, germani, lipoveni, romi, evrei, armeni și maghiari – cu toții am învățat, de-a lungul veacurilor, să privim spre același cer, să ne respectăm credința, graiul și portul și să clădim o comunitate a păcii.”

„Astfel, prin acest festival, sărbătorim tocmai această armonie. Fiecare etnie aduce cu sine o nestemată: un cântec, un dans, un meșteșug sau un obicei. Însă frumusețea cea mai mare este că nu le punem în valoare separat, ci laolaltă, arătând că sub cerul Bucovinei este loc pentru toată lumea și că diversitatea este o bogăție, nu o barieră”, a mai spus consilierul eparhial.

Pe scenă au evoluat grupuri vocale tradiționale și ansambluri folclorice de copii din cuprinsul eparhiei.

Partenerii din cadrul minorităților au fost Uniunea Ucrainenilor din România – filiala Suceava, Uniunea Polonezilor din România, Partida Romilor „Pro-Europa” și Forumul Democrat al Germanilor Suceava.

Reprezentantul eparhiei a transmis mulțumiri și Muzeului Satului Bucovinean, Palatului Copiilor Suceava și Echipei „10 pentru folclor”.

Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților își propune ca evenimentul să devină o tradiție după această primă ediție.

Sursa foto: Facebook / Mihai Cobziuc