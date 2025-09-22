Mitropolitul Andrei a sfințit biserica dintr-o localitate clujeană: Drumul crucii ajunge în Rai

Mitropolitul Andrei al Clujului, Maramureșului și Sălajului, a sfințit duminică biserica din satul Măguri, județul Cluj. „Luați-vă crucea vieții, învățați să o duceți cu credință, pentru că drumul crucii ajunge în Rai”, i-a îndemnat mitropolitul pe credincioși.

Sfințirea lăcașului de cult a avut loc în prima parte a zilei și a fost urmată de oficierea Sfintei Liturghii, după cum este rânduiala.

La predică, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a vorbit despre îndemnul Mântuitorului Iisus Hristos: „Oricine voiește să vină după Mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-Mi urmeze Mie” (Marcu 8:34).

„Ne spune Domnul Hristos că în lumea aceasta nu este om care să nu aibă o cruce. E adevărat că unii au o cruce mai ușoară, iar alții mai grea, dar Domnul Hristos ne îndeamnă să ne luăm crucea și să-L urmăm, pentru că drumul Crucii Domnului s-a terminat în Rai. Dacă Îi urmăm Lui, ajungem împreună cu El în Rai”.

Nădejdea se împlinește în Rai

Mitropolitul Andrei a subliniat care este rostul asumării crucii personale, referindu-se la ceea ce spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Romani: „Ne lăudăm și în suferințe, bine știind că suferința aduce răbdare, răbdarea aduce încercare, iar încercarea nădejde” (Romani 5:3-4).

„Această nădejde se împlinește în Rai, cu Domnul nostru Hristos. Creștinul își duce crucea cu ajutorul Domnului Hristos până la capăt. Să dea Dumnezeu să nu avem cruci grele, dar atunci când vine necazul, să ne dea Domnul puterea să ducem crucea înainte, până la capăt”.

Înaltpreasfinția Sa i-a oferit preotului paroh Mihai Pânzaru „Crucea Transilvană” pentru clerici, cea mai înaltă distincție a Mitropoliei Clujului, iar domnului Ionel Cobârzan, fost primar al comunei Măguri-Răcătău, i-a oferit aceeași distincție pentru mireni.

De asemenea, Consiliul Parohial, Comitetul Parohial și Corul bisericii au primit diplome de aleasă cinstire, iar copiii și tinerii au primit cărți duhovnicești din partea ierarhului.

Parohia Măguri

Satul Măguri, din comuna Măguri-Răcătău, este atestat documentar pentru prima dată în anul 1724, sub denumirea de „Magura Alpestris”. Localitatea se află în partea de sud-vest a județului Cluj, în zona estică a Munților Apuseni, pe teritoriul Masivului Gilău.

Piatra de temelie a bisericii cu hramul „Sfânta Treime” a fost pusă în data de 20 iunie 2004 de către vrednicul de pomenire Episcop Vasile Someșanul, pe atunci Episcop vicar al Arhiepiscopiei Clujului.

Lăcașul de cult a fost ridicat între anii 2004 și 2005, după un proiect realizat de arhitectul Corneliu Zebacinschi din Zalău.

În anii următori, biserica a fost pictată în tehnica frescă, executată de pictorul Florin Olari, mobilierul și iconostasul sunt sculptate de meșteri locali din județul Cluj.

Foto credit: Mitropolia Clujului / Darius Echim