Sub binecuvântarea Sf. Dumitru Stăniloae: 35% reducere la cărți de teologie

Tipografia Cărților Bisericești oferă reduceri de până la 35% la mai multe cărți de teologie printre care se numără și operele Sfântului Dumitru Stăniloae.

Reducerea se aplică până în data de 10 octombrie, manualelor de teologie ortodoxă, Colecției „Părinți și Scriitori Bisericești” și Filocaliei, o altă operă semnificativă tradusă de Sfântul Dumitru Stăniloae.

Filocalia, cuvânt care provine din limba greacă și înseamnă iubire de frumos, este o colecție de scrieri pentru cultivarea virtuților creștine.

Titlul complet al colecției este „Filocalia, sau culegere din scrierile Sfinților Părinți care ne arată cum se poate omul curăți, lumina și desăvârși”.

Colecția Părinți și Scriitori Bisericești, aflată la reducere, cuprinde scrieri ale Sfinților Vasile cel Mare, Ioan Gură de Aur, Grigorie Teologul, ale lui Eusebiu de Cezareea, Clement Alexandrinul, ale Fericiților Ieronim și Augustin și ale altor teologi.

Între cărțile cu reducere de preț se află și cele din Colecția „Cursuri, Manuale și Tratate de Teologie Ortodoxă” care vine în ajutorul studenților de la facultățile de teologie.

Cărțile cărora li se aplică reducerea de preț sunt disponibile aici.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu