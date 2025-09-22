Biserica, școala și autoritățile din Baia de Arieș, unite în lupta împotriva dependențelor

Biserica, părinții și școala s-au întâlnit joi la Casa de Cultură din Baia de Arieș pentru a lua parte la prima masă rotundă a campaniei „Alege viața! Nu dependența!”, desfășurată cu scopul de a conștientiza comportamentele adictive ale adolescenților și copiilor din județul Alba.

Discuțiile, moderate de Liliana Negruț, director executiv al Consiliului Județean Alba, au subliniat faptul că prevenirea în familie și continuă prin implicarea activă a școlii, a comunității și a instituțiilor.

Mihaela Maria Sava, specialistă la Centrul de Sănătate Mintală pentru Prevenirea Adicțiilor Alba, a explicat ce înseamnă dependența: cum apare, prin ce comportamente se manifestă și cum poate fi prevenită. Ea a subliniat în special problema dependenței digitale, un fenomen care afectează puternic copiii și adolescenții.

Despre riscurile mediului online a vorbit Cosmina Mariș, reprezentanta Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane – Centrul Regional Alba Iulia, care a explicat strategiile prin care copiii pot fi manipulați sau influențați de persoane rău-intenționate.

Școala, Biserica și autoritățile, împreună pentru copii

Pe aceeași temă au vorbit și Larisa Tecșa și de Iulia Boanches, din partea Inspectoratului de Poliție Județean Alba – Biroul de Siguranță Școlară. Cele două reprezentante ale IPJ au prezentat rolul polițiștilor de proximitate în sprijinirea elevilor și profesorilor și au atras atenția asupra violenței școlare, fenomen frecvent asociat cu comportamente de risc și consum de substanțe.

O contribuție au avut și reprezentanții autorităților locale și județene: Marius Daniel Dup, primarul din Baia de Arieș, Anda Chincișan, reprezentanta Direcției de Sănătate Publică Alba, doamnele Florina Dumitreanu și Felicia-Melania Croitoru, din partea Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Alba, și Paul Giorgiu reprezentantul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba.

Când părinții, școala, Biserica și autoritățile lucrează împreună, se creează un scut de protecție pentru copii și tineri, a fost concluzia întâlnirii, reiterată de părintele Ionel Nicoară, coordonatorul centrului de zi „Sfânta Varvara” aflat în grija Asociației Filantropia Ortodoxă Alba Iulia din subordinea Arhiepiscopiei Alba Iulia.

Campania „Alege viața! Nu dependența!” presupune organizarea, în perioada septembrie 2025 – februarie 2027 a 32 mese rotunde în 8 localități din județul Alba, la care vor participa părinți, profesori, autorități locale și specialiști din domeniul social, educațional și medical.

Foto credit: Biroul de presă al Asociației Filantropia Ortodoxă Alba Iulia