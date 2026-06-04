Un nou program la Facultate de Teologie din București: Vor fi formați profesori cu dubla specializare Teologie-Litere

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universității din București va organiza, începând cu anul universitar 2027–2028, un program de licență în care vor fi formați profesori cu dublă specializare, Teologie și Litere.

Noul program aprobat în ședința de miercuri a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române este realizat în parteneriat cu Facultatea de Litere și își propune să formeze profesori care vor putea preda atât religia, cât și limba și literatura română în învățământul preuniversitar.

Această decizie are loc în contextul reluării, începând cu anul universitar 2025–2026, a programelor de licență cu dublă specializare în universitățile din România, care permit studenților să urmeze simultan două specializări, potrivit Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS).

Nevoie concretă în sistemul preuniversitar

Părintele Cosmin Pricop, decanul Facultății de Teologie din București, a explicat pentru Basilica.ro că noul program urmărește să răspundă unor nevoi concrete din sistemul educațional.

„Motivul lansării acestui program de licență cu dublă specializare, care se va desfășura pe perioada a patru ani, se bazează pe realitatea pe care o constatăm, în special la nivel rural, unde există o anumită dificultate a profesorilor pentru a-și constitui catedrele și normele didactice”.

Preotul a precizat că facultatea dispune deja de un program de Teologie Ortodoxă Didactică, însă interesul pentru acesta a scăzut în ultimii ani: „Am considerat că dacă ne gândim să lansăm un program în parteneriat cu Facultatea de Litere, se va reînsufleți interesul față de acest program”.

Interdisciplinaritatea este importantă

Conducerea facultății estimează că noul program va beneficia de 50 de locuri finanțate de la buget. Pr. Cosmin Pricop a subliniat că inițiativa se înscrie într-un context academic în care colaborarea dintre diferite domenii de studiu devine tot mai importantă.

„Trăim într-o lume în care interdisciplinaritatea este la ordinea zilei un concept atât de important și încercăm să exprimăm specificul nostru și în dialog cu ceilalți”.

Părintele Cosmin Pricop a adăugat că noua specializare ar putea fi urmată, în viitor, de programe similare realizate împreună cu alte facultăți ale Universității din București.

„Ne dorim pe viitor ca acest program de dublă specializare Teologie Ortodoxă Didactică – Limba română să fie completat cu programe în care să implicăm Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, pentru limba engleză, sau cu Facultatea de Istorie, pentru a crea programe de studii pentru profesorii de religie care își pot completa normele și cu ore de istorie”.

Un nou program atractiv pentru studenți

Clericul a amintit că Facultatea de Teologie a mai avut în trecut programe care combinau teologia cu studiul limbilor moderne. Ultima promoție a specializărilor Teologie–Litere (română, engleză și franceză), precum și a programului de limbi clasice (greacă veche și latină), a absolvit în anul 2008.

Noul program va fi însă construit de la zero, în urma colaborării dintre cele două facultăți: „Am avut o serie de întâlniri cu colegii din conducerea Facultății de Litere în care am pus la punct programa și planurile de învățământ astfel încât să configurăm un program de studii atractiv”, a subliniat părintele decan.

În luna septembrie este programată o întâlnire comună a cadrelor didactice implicate în noul program, pentru armonizarea perspectivelor academice și pedagogice.

„Vrem să avem un limbaj comun și vrem să avem abordări care converg în aceeași direcție, pentru a oferi studenților și viitorilor candidați o opțiune importantă în peisajul educațional actual”, a încheiat părintele Cosmin Pricop.

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Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu