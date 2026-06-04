Facultatea de Teologie, formatoare de conștiințe în lumea secularizată: PS Ambrozie la revederea de 30 ani a promoției 1996

Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, a vorbit joi, la Paraclisul „Sf. Ecaterina” al Facultății de Teologie Ortodoxă din București, despre rolul acestui domeniu academic de formare a conștiințelor în contextul secularizării societății.

Cuvântul ierarhului a fost prilejuit de revederea promoției 1996 a Facultății de Teologie Ortodoxă din București.

„Paraclisul astăzi parcă este mai luminos, sigur și după restaurare, pe de-o parte, pe de altă parte, prin prezența dumneavoastră. Facultatea de Teologie a crescut și a format conștiințele și sunteți niște apologeți ai credinței, ai vieții în Hristos, niște mărturisitori în acest veac de acum, când mulți se rușinează – secularismul de care ne vorbea altădată Părintele Decan Dumitru Popescu”, a spus ierarhul.

„Astăzi mă simt studentul de altădată, cel pe care colegii m-au desemnat ca, în numele anului nostru, să țin cuvânt la Sărbătoarea Sfinților Trei Ierarhi, aici, la Sfânta Ecaterina.”

„Trăiesc aceleași emoții, pentru că, în fața profesorilor, chiar după generații, după ani de zile, indiferent de statutul sau rosturile pe care le avem fiecare în parte, rămânem studenții timizi care încă învață de la profesori”, a precizat ierarhul.

Aproximativ jumătate din cei 250 de absolvenți ai promoției 1996 a Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universității din București au participat la slujbele oficiate la Biserica „Sf. Ecaterina”, Paraclis Universitar, și la ceremonia de strigare a catalogului.

Un sobor de preoți membri ai promoției 1996 a oficiat Sfânta Liturghie și un Parastas pentru foștii studenți și profesori mutați la cele veșnice.

Între participanți s-au numărat următorii: Emil Constantinescu, fost președinte al României și rector al Universității din București în perioada 1992-1996; Romeo Moșoiu, consilier în Ministerul Educației și Cercetării și fost președinte al Ligii Studenților în perioada 1992-1996; părintele lector Marian Mihai, cadru didactic al Facultății de Teologie din București și parohul Bisericii „Sf. Grigorie Palama”, paraclis universitar; părintele profesor Marian Vîlciu de la Universitatea Valahia din Târgoviște.

Li s-au alăturat părintele lector Cosmin Pricop, actualul decan al Facultății de Teologie Ortodoxă din București, și părintele profesor Constantin Coman.

„Această promoție ocupă un loc cu totul deosebit în sufletul meu, pentru că ea coincide cu mandatul meu de rector al Universității din București”, a declarat, pentru Trinitas TV, fostul președinte Emil Constantinescu. „Seria de studenți 1992-1996 m-a sprijinit în toate demersurile mele.”

„Au slujit nu numai Facultatea de Teologie, ci întreaga Universitate. Va fi greu probabil în veacurile ce vor urma să se regăsească o asemenea fervoare religioasă de reîntoarcere la creștinism, reîntoarcere la rădăcinile neamului nostru.”

Fostul președinte a amintit că, în perioada rectoratului său, primele titluri de Doctor Honoris Causa acordate de Universitatea din București după căderea comunismului au distins activitatea Sf. Pr. Mărturisitor Dumitru Stăniloae și pe cea a vrednicului de pomenire Patriarh Teoctist.

„Ceea ce se întâmplă în această zi de 4 iunie, în care încercăm să ne regăsim unul cu celălalt după 30 de ani de la terminarea facultății, reprezintă un moment de sărbătoare”, a declarat părintele lector Marian Mihai.

„În afară de mulțumirea pe care o aducem lui Dumnezeu pentru darurile Sale, și pentru că a îngăduit să ne întâlnim la această zi festivă, reprezintă un moment în care ne-am gândit și la părinții profesori care ne-au ghidat în această viață, în timpul facultății și după facultate, pentru că învățătura lor rămâne prezentă și în inima și în mintea noastră.”

Părintele profesor Marian Vîlciu a reiterat recunoștința promoției din care a făcut parte.

„Tot ce s-a întâmplat în acești 30 de ani, datorăm acestui spațiu și acestui loc, generațiilor de profesori, de studenți care s-au rugat aici. Într-un fel sau altul a devenit zestrea noastră din care ne inspirăm și pe care o purtăm cu noi cu responsabilitate și cu foarte frumoasă aducere aminte”, a spus clericul.

În aceeași zi, la Catedrala Mitropolitană „Sf. Spiridon” – Nou, s-a întâlnit și promoția 2006 a Facultății de Teologie din București.

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Foto credit: Ziarul Lumina / Luigi Ivanciu