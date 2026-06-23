Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

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Zeci de mii de credincioși au participat la procesiunea care celebrează Aducerea moaștelor Sf. Ioan cel Nou de la Suceava

Aproximativ 20.000 de credincioși au participat duminică seară la procesiunea „Calea Sfântului”, organizată de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților pentru a celebra Aducerea moaștelor Sf. Ioan cel Nou de la Cetatea Albă la Suceava, capitala Moldovei în epoca Domnitorului Alexandru cel Bun.

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Program: Proclamarea locală a canonizării Sf. Cuv. Filotimia, mama Sf. Cuv. Dometie cel Milostiv de la Râmeț

Proclamarea locală a canonizării Sf. Cuv. Filotimia de la Râmeț, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț, va avea loc luni, 29 iunie 2026, cu prilejul hramului Mănăstirii Râmeț din județul Alba.

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PS Teofil Trotușanul a sfințit Centrul Medical din Sascut, modernizat cu fonduri europene

Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a oficiat duminică slujba de sfințire a Centrului Medical din localitatea Sascut, județul Bacău, care a fost recent modernizat printr-un proiect finanțat din fonduri europene.

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Mănăstirea Căldărușani: Sfântul Grigorie Dascălul a fost cinstit la 20 de ani de la proclamarea canonizării

La Mănăstirea Căldărușani din județul Ilfov, Sfântul Ierarh Grigorie Dascălul, Mitropolitul Țării Românești, a fost cinstit luni la împlinirea a 20 de ani de la proclamarea canonizării sfântului.

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S-a înființat Asociația Ctitori la Locurile Sfinte: Facilitează sprijinul pentru așezămintele românești din Țara Sfântă

Arhim. Ioan Meiu, reprezentantul Patriarhiei Române în Țara Sfântă și superiorul Așezămintelor Românești de la Locurile Sfinte, a anunțat înființarea unei organizații și a unui website care vor facilita sprijinirea lucrărilor necesare la așezămintele românești din aceste ținuturi binecuvântate de pașii Mântuitorului Iisus Hristos.

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