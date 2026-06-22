S-a înființat Asociația Ctitori la Locurile Sfinte: Facilitează sprijinul pentru așezămintele românești din Țara Sfântă

Arhim. Ioan Meiu, reprezentantul Patriarhiei Române în Țara Sfântă și superiorul Așezămintelor Românești de la Locurile Sfinte, a anunțat înființarea unei organizații și a unui website care vor facilita sprijinirea lucrărilor necesare la așezămintele românești din aceste ținuturi binecuvântate de pașii Mântuitorului Iisus Hristos.

Asociația Ctitori la Locurile Sfinte este o organizație neguvernamentală, nonprofit și apolitică, înființată și funcționând în conformitate cu legislația din România și înscrisă în Registrul entităților de cult, ceea ce o face eligibilă pentru deduceri fiscale în cazul sponsorizărilor din partea companiilor.

Toate fondurile colectate prin intermediul asociației vor fi destinate exclusiv proiectelor aprobate și coordonate de Superiorul Așezămintelor Românești din Țara Sfântă.

În scopul strângerii de fonduri, a fost creat websiteul Ctitorilalocurilesfinte.ro, unde este prezentat istoricul așezămintelor, sunt descrise proiectele în derulare și sunt prezentate toate informațiile despre noua organizație.

Ce lucrări se fac în Țara Sfântă

În prezent, lucrările în derulare sunt următoarele:

Reconstrucția Schitului Românesc de la Iordan

Reamenajarea interioară a bisericii Așezământului Românesc de la Ierusalim: pardoseală nouă, instalații modernizate, restaurarea pronaosului și a picturii.

Consolidarea Așezământului Românesc de la Ierihon: consolidarea fundației și oprirea deplasărilor structurale.

„Astăzi, fiecare dintre noi are posibilitatea de a deveni ctitor al acestor locuri binecuvântate, contribuind la păstrarea și susținerea lor pentru generațiile care vor veni. A fi ctitor nu înseamnă doar o donație materială, ci o mărturisire a dragostei față de Hristos și față de locurile în care s-au petrecut cele mai mari minuni ale mântuirii noastre”, transmite Arhim. Ioan Meiu.

Reprezentantul Patriarhiei la Locurile Sfinte amintește că domnitorii, dar și simplii pelerini români sprijină de veacuri așezămintele din Țara Sfântă, iar sfinți români ca Sf. Ioan Iacob de la Neamț, Noul Hozevit, s-au nevoit în aceste ținuturi.

„Să nu uităm că Locurile Sfinte nu aparțin doar trecutului. Ele sunt o chemare vie pentru prezent și o moștenire sfântă pentru viitor. Să le păstrăm împreună, cu credință, recunoștință și dragoste”, îndeamnă Arhim. Ioan Meiu pe Ctitorlalocurilesfinte.ro.

Cum donezi

Site-ul are înglobată platforma de plăți online Stripe, prin care se poate dona online cu cardul – inclusiv prin setarea unei donații lunare recurente – sau se pot afla datele bancare și se pot trimite pomelnice în cazul donațiilor prin ordin de plată.

Vezi aici toate modalitățile de donare.

Foto credit: Facebook / Biserica Ortodoxă Română Ierusalim