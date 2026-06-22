PS Teofil Trotușanul a sfințit Centrul Medical din Sascut, modernizat cu fonduri europene

Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a oficiat duminică slujba de sfințire a Centrului Medical din localitatea Sascut, județul Bacău, care a fost recent modernizat printr-un proiect finanțat din fonduri europene.

Ierarhul a așezat noul centru medical sub ocrotirea Sfântului Ierarh Luca al Crimeii, unul dintre cei mai cunoscuți medici și mărturisitori ai credinței ortodoxe din secolul al 20-lea. Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul a subliniat importanța misiunii medicale și a invocat binecuvântarea lui Dumnezeu asupra celor care vor activa în cadrul așezământului.

„Ne-am rugat Mântuitorului Iisus Hristos, Care este Domnul și Stăpânul sănătății și al vieții noastre, să binecuvânteze acest așezământ medical, care va sluji de acum înainte celor ce vor avea nevoie de ajutor și de vindecare”, a afirmat ierarhul.

Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului a evidențiat modelul Sfântului Luca al Crimeii, ales drept ocrotitor spiritual al centrului.

„Sfântul Ierarh Luca, Arhiepiscopul Crimeii, doctorul fără de arginți, este unul dintre medicii eminenți care s-a remarcat nu doar în domeniul medical, ci și ca mare sfânt al Bisericii. El a îmbinat, pe de o parte, știința medicală, iar pe de altă parte, slujirea lui Dumnezeu și a aproapelui”, a spus Preasfinția Sa.

Proiecte care îmbunătățesc viața comunității

Potrivit primarului comunei Sascut, Ionel Apostol, proiectul de reabilitare a dispensarului uman a fost realizat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), investiția ridicându-se la aproximativ 2,5 milioane de lei.

„Centrul Medical oferă acum condiții moderne, la standarde europene, iar în incinta acestuia funcționează cabinetele medicilor de familie, cabinetul stomatologic și farmacia, servicii esențiale de care vor beneficia toți cetățenii comunei Sascut”, a transmis Ionel Apostol printr-o postare pe pagina sa de Facebook.

Primarul a precizat că în perioada următoare cabinetele vor fi amenajate și dotate de către medicii și operatorii care își desfășoară activitatea în centru, astfel încât activitatea medicală să poată începe cât mai curând.

„Această investiție reprezintă încă o dovadă că fondurile europene pot fi transformate în proiecte care îmbunătățesc în mod real viața comunității, iar sănătatea oamenilor rămâne o prioritate”, a mai transmis edilul comunei Sascut.

La finalul ceremoniei, Episcopul vicar Teofil Trotușanul a oferit Centrului Medical o icoană, ca semn al binecuvântării, pe care a înmânat-o primarului Ionel Apostol.

Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului