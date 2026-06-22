Zeci de mii de credincioși au participat la procesiunea care celebrează Aducerea moaștelor Sf. Ioan cel Nou de la Suceava

Aproximativ 20.000 de credincioși au participat duminică seară la procesiunea „Calea Sfântului”, organizată de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților pentru a celebra Aducerea moaștelor Sf. Ioan cel Nou de la Cetatea Albă la Suceava, capitala Moldovei în epoca Domnitorului Alexandru cel Bun.

Alte mii de credincioși au întâmpinat procesiunea la cele 11 puncte de oprire de pe traseu, unde au fost oficiate ectenii.

Au participat Arhiepiscopul Calinic al Sucevei și Rădăuților, Episcopul Andrei al Covasnei și Harghitei, Episcopul vicar Nectarie de Bogdania al Arhiepiscopiei Chișinăului și Episcopul vicar Damaschin Dorneanul al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

Printre cei care au însoțit procesiunea s-au numărat clerici din cadrul Centrului Eparhial Suceava, clerici reprezentanți ai protopopiatelor din eparhie, stareți și starețe de la mănăstirile bucovinene.

Au participat numeroși tineri

Procesiunea a fost deschisă de icoana special împodobită a Sfântului Ioan, flancată de drapelul național și stindardul Arhiepiscopiei, purtate de tineri în straie naționale.

În spatele lor s-au înșiruit elevi seminariști înveșmântați cu stihare, care au purtat cruci, ripide, felinare și prapuri, voluntari de la Centrele de tineret din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, de la Asociația Studenților Creștini Ortodocși din România (ASCOR) – filiala Suceava și de la Asociația Tinerilor Ortodocși Suceveni (ATOS), toți în veșmânt popular românesc, precum și reprezentanți ai comunității poloneze și ucrainene îmbrăcați în portul specific.

S-au alăturat, cu torțe în mâini, elevi de la Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc și de la Școala Militară de Subofițeri de Jandarmi „Petru Rareș” din Fălticeni, precum și cadre militare de la Unitatea Vatra Dornei.

Despre eveniment

Procesiunea Calea Sfântului a devenit tradiție în ultimii șase ani la Suceava. Aducerea moaștelor Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava este celebrată în 24 iunie, reprezentând hramul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

Evenimentele dedicate hramului continuă luni cu Sf. Liturghie oficiată în curtea Mănăstirii „Sf. Ioan cel Nou de la Suceava” – Catedrală Arhiepiscopală de Episcopul Andrei al Covasnei și Harghitei împreună cu slujitorii de la catedrală.

Manifestările vor include un parastas pentru voievozi, lansarea unei cărți de Părintele Constantin Necula și o slujbă de Priveghere în cinstea Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea. Programul complet al evenimentelor poate fi consultat aici.

Foto credit: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților