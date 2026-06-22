Mănăstirea Căldărușani: Sfântul Grigorie Dascălul a fost cinstit la 20 de ani de la proclamarea canonizării

La Mănăstirea Căldărușani din județul Ilfov, Sfântul Ierarh Grigorie Dascălul, Mitropolitul Țării Românești, a fost cinstit luni la împlinirea a 20 de ani de la proclamarea canonizării sfântului.

Sfânta Liturghie a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, care a evocat personalitatea sfântului, subliniind că acesta a primit încă din tinerețe „dragostea lui față de cuvintele Scripturii și ale Sfinților Părinți”.

„De timpuriu, încă din vremea copilăriei, a arătat prin dragostea lui față de carte, față de cuvintele grecești și latinești și desigur față de cele din limba lui maternă, dorința de a cunoaște adevăruri profunde, altele decât erau la îndemâna tinerilor de atunci”.

Preasfinția Sa a arătat că formarea duhovnicească a viitorului mitropolit a fost strâns legată de obștea paisiană de la Mănăstirea Neamț, unde a deprins atât rânduiala vieții monahale, cât și dragostea pentru traducerea și răspândirea cărților de folos sufletesc.

„Chiar înainte de a muri le-a spus ucenicilor: Să nu opriți din tipografiile pe care le-am înființat tipărirea vieților de sfinți, mărturisind despre folosul lor”, a amintit episcopul vicar.

Grijă pentru cultură și oameni

Ierarhul a evidențiat și contribuția culturală a Sfântului Grigorie Dascălul: „Ar putea fi considerat ocrotitor sau unul dintre ocrotitorii bibliotecilor și arhivelor pentru dragostea pe care a manifestat-o față de ele și față de oameni și tineri, precum și pentru dorința de a ilumina prin cunoașterea cuvintelor Scripturii și prin cărțile folositoare de suflet”.

Preasfinția Sa a vorbit și despre grija pe care sfântul a purtat-o comunităților parohiale și formării clerului, într-o perioadă în care multe sate nu aveau biserici și preoți.

„Sfântul Grigorie Dascălul a hotărât că acolo unde va fi un sat cu cel puțin 50 de familii să aducă un preot. A hirotonit atunci foarte mulți preoți”.

O mănăstire privilegiată

Episcopul vicar Timotei Prahoveanul a subliniat locul aparte pe care îl ocupă sfântul în istoria Mănăstirii Căldărușani și a Bisericii Ortodoxe Române.

„Mănăstirea Căldărușani este o mănăstire privilegiată, întrucât a avut aici mulți monahi sfinți”, a spus ierarhul, amintind și de Sf. Ierarh Grigorie Dascălul, „care și-a legat numele de Mănăstirea Căldărușani”.

„Ne rugăm din toată inima ca Sfântul Grigorie Dascălul, adică Grigorie cel învățat, cel înțelept și cel iubitor de Dumnezeu, să trimită prin rugăciunile sale râvnă multă nouă”, a spus la final Preasfinția Sa.

Din partea obștii Mănăstirii Căldărușani, egumenul așezământului monahal, ieromonahul Benedict Chiș, a mulțumit pentru prezența Episcopului vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor și pentru binecuvântarea adusă așezământului monahal.

„Slujirea arhierească de astăzi a revărsat multă pace peste obștea noastră a Mănăstirii Căldărușani, iar cuvântul de învățătură rostit de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a fost o adevărată tâlcuire duhovnicească a vieții Sfântului Grigorie Dascălul”, a declarat pentru Trinitas TV egumenul mănăstirii.

Scurt istoric

Mănăstirea Căldărușani a fost întemeiată de domnitorul Matei Basarab în anul 1638, pe o peninsulă înconjurată de apele lacului cu același nume. De-a lungul secolelor, așezământul a avut un rol major în viața spirituală, culturală și artistică a Țării Românești, fiind cunoscut pentru activitatea sa tipografică și pentru numeroșii călugări cărturari care au viețuit în așezământul monahal.

Istoria mănăstirii este strâns legată de personalitatea Sfântului Ierarh Grigorie Dascălul, care a petrecut în așezământul monahal câțiva ani înainte de a fi ales Mitropolit al Țării Românești. După trecerea sa la Domnul, osemintele i-au fost aduse la Căldărușani, iar mănăstirea a rămas unul dintre principalele locuri de cinstire a marelui ierarh și cărturar.

Sfântul Ierarh Grigorie Dascălul a fost canonizat în anul 2005 de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

În data de 21 mai 2006 a avut loc proclamarea canonizării la Catedrala Patriarhală, atunci când sfintele moaște au fost duse la Mănăstirea Căldărușani, unde au fost așezate în biserica mare a așezământului monahal într-o raclă aflată în apropierea iconostasului.

Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene