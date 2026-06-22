Program: Proclamarea locală a canonizării Sf. Cuv. Filotimia, mama Sf. Cuv. Dometie cel Milostiv de la Râmeț

Proclamarea locală a canonizării Sf. Cuv. Filotimia de la Râmeț, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț, va avea loc luni, 29 iunie 2026, cu prilejul hramului Mănăstirii Râmeț din județul Alba.

Sfânta a fost canonizată anul trecut împreună cu alte 15 femei românce cu viață sfântă, iar proclamarea generală a canonizării lor a avut loc în 6 februarie 2026 la Catedrala Patriarhală.

Manifestările de hram se desfășoară în perioada 25-29 iunie 2026 și sunt închinate acestei Sfinte Cuvioase, anunță Biroul de presă al Arhiepiscopiei Alba Iuliei.

Program

Joi, 25 iunie 2026

7:00 – Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie;

17:00 – Vecernia mică;

18:00 – Slujba de binecuvântare a plăcii comemorative ce va fi așezată la mormântul Sfintei Cuvioase Filotimia, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț.

Vineri, 26 iunie 2026

7:00 – Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie;

17:00 – Vecernia mică;

19:00 – Lansarea cărții „Maternitatea sfințitoare – Sfânta Cuvioasă Filotimia, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț” (Editura Reîntregirea); autor: Pr. Oliviu Botoi.

Sâmbătă, 27 iunie 2026

7:00 – Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie;

Așezarea în biserica mare a Mănăstirii a raclei cu cinstitele moaște ale Sfintei Cuvioase Filotimia;

18:00 – Slujba Privegherii.

Duminică, 28 iunie 2026

8:30 – Acatistul Mântuitorului nostru Iisus Hristos și slujba Ceasurilor III și VI;

10:00 – Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie;

18:00 – Slujba Privegherii.

Luni, 29 iunie 2026

8:00 – Întâmpinarea soborului de arhierei care vor participa la proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia;

9:00 – Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în sobor arhieresc;

12:00 – Ceremonia proclamării locale a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț.

Sursa foto: Doxologia.ro