Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Începe săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii.
Mesaj: Patriarhul Daniel felicită o comunitate românească din Melbourne, Australia, cu prilejul sfințirii noii biserici
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a transmis un mesaj duminică, cu prilejul slujbei de sfințire a bisericii Parohiei Ortodoxe Române „Sfântul Apostol Toma” din Narre-Warren North /Dandenong, Melbourne, Australia.
Fața omului sfânt este fața lui Dumnezeu: Proclamarea locală a canonizării Sf. Cuv. Mărturisitor Gherasim de la Tismana
„Noi știm că fața omului sfânt este fața lui Dumnezeu”, a spus Mitropolitul Irineu al Olteniei duminică, la Mănăstirea Tismana din județul Gorj, cu prilejul canonizării Sf. Cuv. Mărturisitor Gherasim (Iscu), fost stareț al mănăstirii.
Revista „Binele de știut”: Luna Maicii Domnului
Luna august este mereu închinată Maicii Domnului. Odată cu praznicul Adormirii, nu simțim doar apropierea sfârșitului de vară, ci și încheierea anului bisericesc. Totodată, această lună a fost încununată de proclamările locale ale canonizării unor noi sfinți: Sf. Iraclie și Alexandru din Basarabia, Sf. Serafim cel Răbdător, precum și Sfinții Paisie și Cleopa de la Sihăstria.
IPS Ioachim a sfințit paraclisul Spitalului de Pneumoftiziologie din Bacău
Arhiepiscopul Ioachim al Romanului și Bacăului a sfințit joi paraclisul Spitalului de Pneumoftiziologie din Bacău.
Mănăstirea Sihla construiește o biserică nouă pentru Sfânta Teodora. Cum poți ajuta
Mănăstirea Sihla din județul Neamț anunță începerea lucrărilor pentru o biserică nouă, închinată Sfintei Teodora de la Sihla.