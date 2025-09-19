Mănăstirea Sihla construiește o biserică nouă pentru Sfânta Teodora. Cum poți ajuta

Mănăstirea Sihla din județul Neamț anunță începerea lucrărilor pentru o biserică nouă, închinată Sfintei Teodora de la Sihla.

Potrivit părintelui arhimandrit Pahomie Catană a anunțat că lucrările la fundație au început deja, cu speranța ca până la finalul anului să fie încheiate.

„În prezent am început lucrările la fundația Bisericii. Doar cu ajutorul dumneavoastră și sprijinul Celui de Sus, putem nădăjdui ca la finalul anului 2025 să finalizăm această etapă”, a menționat părintele stareț.

Cine dorește să doneze sume între 100 și 5.000 de lei, o poate face online prin accesarea secțiunii speciale de-aici. Cei care pot să doneze peste 5.000 de lei vor fi pomeniți drept ctitori ai bisericii.

„Fiecare contribuție, oricât de mică sau mare, este o piatră vie în zidirea acestei biserici. Cu inimă deschisă vă invităm să fiți împreună-lucrători la această lucrare sfântă, devenind DONATORI sau CTITORI, și să primiți, în schimb, rugăciunea și binecuvântarea Sfintei Teodora și a Bunului Dumnezeu”, a îndemnat părintele arhimandrit Pahomie.

Scurt istoric

Moaștele Sfintei Teodora de la Sihla au fost păstrate inițial în peștera sa de la Schitul Sihla, județul Neamț, timp de peste 100 de ani. În jurul anilor 1830-1835, familia Sturza le-a mutat într-un sicriu de argint la biserica din satul Miclăușeni, Iași.

În 1856, moaștele au fost transferate la Mănăstirea Pecerska din Kiev (Lavra Peșterilor), unde se află și astăzi, într-o raclă inscripționată „Sfânta Teodora din Carpați”.

Foto credit: Doxologia