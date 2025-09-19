IPS Ioachim a sfințit paraclisul Spitalului de Pneumoftiziologie din Bacău

Arhiepiscopul Ioachim al Romanului și Bacăului a sfințit joi paraclisul Spitalului de Pneumoftiziologie din Bacău.

Slujba de binecuvântare a fost oficiată la finalul lucrărilor de amenajare și pictare a lăcașului de cult.

Paraclisul a primit hramurile Sf. Ierarh Spiridon al Trimitundei și Sfinții Cuvioși Cleopa și Paisie de la Sihăstria.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim a felicitat preotul de caritate, conducerea instituției spitalicești și personalul medical, iar ctitorilor le-a oferit distincții de vrednicie.

După sfințirea paraclisului, Arhiepiscopul Ioachim i-a vizitat pe bolnavii îngrijiți în spital, binecuvântându-i și încurajându-i în procesul de vindecare.

Spitalul de Pneumoftiziologie din Bacău a trecut printr-un proces de renovare din anul 2018. Cu această ocazie, paraclisul a fost relocat într-un spațiu mai generos, iar cu sprijinul cadrelor medicale, al administrației spitalului și al unor credincioși, noul lăcaș de cult a fost amenajat corespunzător.

Foto credit: Arhiepscopia Romanului și Bacăului