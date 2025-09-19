Revista „Binele de știut”: Luna Maicii Domnului

Luna august este mereu închinată Maicii Domnului. Odată cu praznicul Adormirii, nu simțim doar apropierea sfârșitului de vară, ci și încheierea anului bisericesc. Totodată, această lună a fost încununată de proclamările locale ale canonizării unor noi sfinți: Sf. Iraclie și Alexandru din Basarabia, Sf. Serafim cel Răbdător, precum și Sfinții Paisie și Cleopa de la Sihăstria.

În noul număr al revistei Binele de știut, vă invităm să descoperiți:

Articole dedicate proclamărilor locale ale sfinților canonizați anul trecut;

Galerii foto de la evenimente importante, dar și peisaje inedite: răsărit peste Catedrala Națională și apus la Meteora;

Sfințiri și predici ale ierarhilor;

Cele mai apreciate materiale grafice din luna august;

Noutăți din diaspora ortodoxă;

Interviuri și multe altele.

De ce o revistă bazată pe conținut deja publicat?

Însumând peste 100 de pagini, revista Agenției de știri Basilica oferă o retrospectivă clară și coerentă a lunii trecute, reunind articole publicate pe site și pe social media. Deși este disponibilă doar în format digital, aspectul minimalist transformă lectura într-un moment de liniște într-o lume digitală agitată.

Nu uita că majoritatea paginilor includ un cod QR. În lipsa unui alt dispozitiv, poate fi folosit și linkul inserat direct peste imaginea codului.

Descarcă revista, în format PDF.