Fața omului sfânt este fața lui Dumnezeu: Proclamarea locală a canonizării Sf. Cuv. Mărturisitor Gherasim de la Tismana

„Noi știm că fața omului sfânt este fața lui Dumnezeu”, a spus Mitropolitul Irineu al Olteniei duminică, la Mănăstirea Tismana din județul Gorj, cu prilejul canonizării Sf. Cuv. Mărturisitor Gherasim (Iscu), fost stareț al mănăstirii.

Înaltpreasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie, la finalul căreia a evocat figura sfântului recent canonizat: „Prin grija lui Dumnezeu, noi facem proclamarea acestui sfânt după sărbătoarea Sfintei Cruci. Duminica aceasta este închinată cinstirii Sfintei Cruci. Și cât de bine se potrivește!”

„Sfântul Gherasim, de îndată ce a fost arestat de aici, din mănăstire, a știut că viața lui s-a schimbat. De acum el trebuia să fie martor al învierii Mântuitorului Hristos.”

„Paradoxal și chiar neînchipuit cum acest sfânt, care iubea pe toți și primea pe toți, este considerat dușman al poporului”, a mai spus Înaltpreasfinția Sa.

O ideologie fără Dumnezeu l-a declarat dușman

„Este dușmanul orânduirii. Este vrăjmașul a ce? Al unei ideologii fără Dumnezeu. Al unui proiect care se luptă împotriva cui? Împotriva Crucii Mântuitorului Hristos.”

„Preotul care a adus jertfă pe Mântuitorul Iisus Hristos, El însuși se aduce jertfă pe sine și se ridică încet, încet pe crucea Domnului, până va bea paharul muceniciei. Și este cea mai înaltă treaptă a unui preot care a ascultat la Hirotonie: Sfinților Mucenici, care bine v-ați nevoit”, a adăugat Mitropolitul Olteniei.

„El a biruit lumea, pentru că este singurul om adevărat dintr-o societate care nu-l agreează, care îl disprețuiește, care i-a luat și numele de om, pentru că acești mucenici din temnițe nu mai aveau nume de om, aveau un număr.”

Sfântul pare înfrânt de lume, dar schimbă lumea

„Deci el este acela care depășește limita aceasta a lumii contemporane, cotidiene. Depășește lumea aceasta, pentru că tocmai și-a asumat responsabilitatea ca să transforme lumea”, a continuat Părintele Mitropolit Irineu.

„El nu se roagă numai pentru sine, ci se roagă pentru toți, pentru că iubește pe toți, pentru că se sacrifică pentru toți. Dumnezeu i-a dat darul acesta ca, așa cum Mântuitorul Iisus Hristos S-a jertfit pentru noi, și sfântului i-a dat ca el să pătimească pentru noi, pentru poporul nostru, pentru societatea noastră.”

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu a amintit că un pastor protestant, Richard Wurmbradt, care a fost închis alături de sfânt, a spus despre acesta că a văzut fața unui om mântuit.

Precum Hristos, i-a asigurat tâlharului Raiul prin iertare

Sfântul Gherasim nu numai că l-a iertat pe cel care l-a chinuit, ci a mers la el și l-a mângâiat, a subliniat părintele mitropolit.

„L-a mângâiat și i-a zis: Ai curaj, nu te îndoi! Ai credință, pentru că Dumnezeu, dacă noi te iubim, dacă noi te-am iertat, Dumnezeu, Care este mai presus de orice, te-a iertat în mod negreșit, pentru că El dorește să fii cu El în Rai.”

„Deci cea mai mare, cea mai sfântă și temeinică și demnă siguranță pe care o oferă torționarului este aceea că îl iubește, că îl iartă și îl asigură că va fi în Rai. Îl vedem pe Sfântul Gherasim ca pe Mântuitorul Hristos cu tâlharul de pe cruce: Astăzi vei fi cu mine în Rai”, a subliniat Înaltpreasfinția Sa.

„Așadar, Sfântul Gherasim pe care îl cinstim astăzi, după înălțarea Sfintei Cruci, este un exemplu de viață curată duhovnicească, un exemplu care ne îndeamnă și pe noi la reflexie într-o lume zbuciumată și incapabilă să rezolve problemele sufletești”, a concluzionat Părintele Mitropolit Irineu.

Citirea Tomosului și distincțiile

Cuvântul Înaltpreasfinției Sale a fost urmat de citirea Tomosului de canonizare de către Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei.

Momentul liturgic solemn s-a încheiat cu decernarea de diplome și distincții organizatorilor manifestărilor liturgice și culturale, precum și ctitorilor și sprijinitorilor Mănăstirii Tismana.

Secretar de Stat Ciprian Vasile Olinici de la Secretariatul de Stat pentru Culte al Guvernului României i-au fost oferite Crucea Sfântului Nicodim de la Tismna și o Gramată de mulțumire.

Gramate de mulțumire au mai fost oferite Consilierului Patriarhal Răzvan Mihai Clipici de la Sectorul Cultură, Pictură și Restaurare al Administrației Patriarhale, Părintelui Gabriel Atanasiu și domnilor Ionel Pirpiliu de la SC Delta ACM ’93 și Alin Ionuț Șuiu, Directorul General al Companiei de Apă Oltenia.

Recunoștință

În încheiere, Mitropolitul Irineu al Olteniei le-a mulțumit ierarhilor și clericilor slujitori, domnului Șerban Predescu, Prefectul Județului Gorj, domnului Marcel Romanescu, Primarul municipiului Târgu Jiu, și domnului Narcis Petre Remetea, Primarul localității Tismana.

De asemenea, Înaltpreasfinția Sa și-a exprimat recunoștința față de personalul monahal din eparhie și credincioșii prezenți la acest moment important pentru întreaga Biserică Ortodoxă Română.

O prezență specială la slujbă a fost grupul de credincioși din Poduri, județul Bacău – satul natal al Sf. Cuv. Gherasim de la Tismana, veniți împreună cu Primarul Diana Narcisa Miclăuș.

Context

Soborul ierarhilor care slujesc la Mănăstirea Tismana în această Duminică după Înălțarea Sfintei Cruci este format din: Mitropoliții Irineu al Olteniei și Iosif al Europei Occidentale și Meridionale; Arhiepiscopii Varsanufie al Râmnicului și Atanasie al Marii Britanii și Irlandei de Nord; Episcopii Ignatie al Hușilor, Lucian al Caransebeșului, Nicodim al Severinului și Strehaiei, Antonie de Bălți Sebastian al Slatinei și Romanaților și Nestor al Devei și Hunedoarei; Episcopii vicari Paisie Lugojanul al Arhiepiscopiei Timișoarei și Teofil Trotușanul al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului; și Arhiereul vicar Gherontie Hunedoreanul al Episcopiei Devei și Hunedoarei.

Cuvântul de învățătură din cadrul liturghiei a fost rostit de Mitropolitul Iosif al Europei Occidentale și Meridionale, care a explicat ce înseamnă asumarea Crucii și urmarea lui Hristos: „Noi vrem să transformăm lumea aceasta în rai, dar uitând pe Cel Care este raiul nostru, adică pe Însuși Dumnezeu”, a avertizat Înaltpreasfinția Sa.

Liturghia și proclamarea locală a canonizării Sfântului Gherasim de la Tismana au fost transmise în direct pe Radio Trinitas și Trinitas TV – inclusiv pe Facebook și Youtube.

Liturghia de la Tismana face parte dintr-o serie amplă de manifestări liturgice și culturale dedicate sfântului.

În anul 2024, Sfântul Sinod a aprobat canonizarea a 16 sfinți mărturisitori în temnițele comuniste și mari duhovnici, printre aceștia numărându-se Sfântul Cuvios Mărturisitor Gherasim (Iscu) de la Tismana. La 4 februarie 2025 a avut loc proclamarea generală a canonizării tuturor la București, urmată, pe parcursul anului, de proclamări locale ale canonizării în eparhiile în care aceștia și-au dăruit viața lui Dumnezeu.

