Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Începe săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii.

A început sărbătoarea Sf. Dimitrie cel Nou: Cinstitele moaște, așezate spre închinare în pridvorul Catedralei Patriarhale

Manifestările dedicate sărbătorii Sfântului Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, au debutat duminică dimineață la Catedrala Patriarhală din Capitală. Cinstitele moaște au fost așezate spre închinare în pridvorul lăcașului de cult.

Vitraliile Catedralei Naționale: Îmbinare între metodele tradiționale și materiale moderne de înaltă calitate (PDF)

Realizate printr-o tehnică de execuție care a îmbinat metodele tradiționale cu materiale moderne de înaltă calitate, vitraliile Catedralei Naționale reprezintă în sine un proiect deosebit.

Încă doi cuvioși prodromiți au fost canonizați de Patriarhia Ecumenică

Încă doi cuvioși români din Sfântul Munte Athos au fost trecuți în rândul sfinților de Patriarhia Ecumenică. Este vorba despre Ieroschimonahul Nifon Ionescu Prodromitul și Cuviosul Nectarie Crețu Protopsaltul.

Primul centru de îngrijiri paliative pediatrice din România a fost inaugurat în județul Cluj

Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice „Sfântul Hristofor” din localitatea Sânnicoară, județul Cluj, a fost inaugurat joi. Este primul de acest fel din România care oferă, în mod gratuit, asistență medicală, socială și spirituală copiilor cu boli cronice progresive.

Sf. Liviu Galaction, pictat printr-o tehnică inedită în spațiile non-liturgice ale parohiei din satul natal

Anul acesta, o parohie din orașul natal l-a pictat printr-o tehnică inedită pe Sf. Pr. Mc. Liviu Galaction de la Cluj: pe unul din pereții muzeului parohiei brașovene Cristian I, precum și la poartă, o imprimantă verticală a reprodus o icoană a sfântului realizată de artista Elena Muraru.

