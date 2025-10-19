Vitraliile Catedralei Naționale: Îmbinare între metodele tradiționale și materiale moderne de înaltă calitate (PDF)

Realizate printr-o tehnică de execuție care a îmbinat metodele tradiționale cu materiale moderne de înaltă calitate, vitraliile Catedralei Naționale reprezintă în sine un proiect deosebit.

Vitraliile au fost realizate de meșteri români coordonați de artistul Lucian Butucariu, profesor la Universitatea Națională de Artă, specializat în arta sticlăriei și a vitraliului.

O performanță de excepție a proiectului este vitraliul de pe fațada Catedralei Mântuirii Neamului, care ilustrează Înălțarea Domnului. Cu o înălțime de 15 metri și o lățime de 5,5 metri, această lucrare impresionantă este formată din 29 de panouri și a fost realizată într-un timp record de trei luni.

Vitraliile Catedralei Naționale

Realizarea vitraliilor de la Catedrala Națională a reprezentat un proces remarcabil, condus de artistul Lucian Butucariu, profesor la Universitatea Națională de Artă, specializat în arta sticlăriei și a vitraliului, suplinind o tradiție istorică redusă în acest domeniu pe teritoriul României. De-a lungul timpului, lucrările de acest tip proveneau preponderent din ateliere occidentale, însă meșteșugul a cunoscut o renaștere în anii ’70-’80 ai secolului trecut, odată cu restaurarea unor monumente naționale, când s-a format un prim nucleu de specialiști.

Acest spirit de autonomie și inovație, născut din necesitate, a pus bazele pentru ca proiectul vitraliilor Catedralei să poată fi realizat integral de artiști și tehnicieni români, care și-au asumat sarcini complexe, de la prelucrarea materialelor la dezvoltarea tehnicilor de execuție.

Proiectul reprezintă o colaborare strânsă între viziunea artistică a pictorului Daniel Codrescu, coordonatorul întregului ansamblu iconografic, și măiestria tehnică a lui Lucian Butucariu. Acesta din urmă a coordonat independent execuția vitraliilor, transpunând compozițiile complexe în sticlă și plumb. Primele lucrări realizate au fost cele din altarul Catedralei, care Îl înfățișează pe Mântuitorul Iisus Hristos înconjurat de sfinți ierarhi, o misiune ce a necesitat de la bun început soluții tehnice avansate pentru a reda fidel cromatica și detaliile compozițiilor.

O performanță de excepție a proiectului este vitraliul monumental de pe fațadă, ilustrând Înălțarea Domnului. Cu o înălțime de 15 metri și o lățime de 5,5 metri, această lucrare impresionantă, formată din 29 de panouri, a fost finalizată într-un timp record, de doar trei luni. Realizarea a fost posibilă datorită unei echipe restrânse, dar bine sincronizate.

Ritmul alert a fost impus de un termen strâns, legat de organizarea vizitei Papei Francisc în România (31 mai – 2 iunie 2019), demonstrând capacitatea extraordinară de mobilizare a echipei.

Tehnica de execuție îmbină metodele tradiționale cu materiale moderne de înaltă calitate, majoritatea importate din Germania. Procesul începe cu sticla colorată, tăiată cu precizie după desenul de execuție. Detaliile figurative – esențiale pentru reprezentarea sfinților și a scenelor simbolice – sunt realizate manual, utilizându-se emailuri și grisaiuri. Ulterior, fiecare bucată de sticlă este arsă în cuptoare speciale la temperaturi de 580-610°C, proces ce fixează permanent pictura. Vitraliul este apoi integrat într-o structură de tâmplărie metalică. Meticulozitatea este definitorie, detaliile portretelor și finisajele fiind executate cu o precizie vizibilă chiar și de la mică distanță.

Amploarea lucrărilor depășește piesele centrale, incluzând întreaga suită de ferestre a catedralei. Au fost realizate rozeta de pe fațada vestică, vitraliile ferestrelor de 11 metri înălțime, precum și cele ale ferestrelor turlei, atât cele interioare, cât și cele exterioare. La acest efort a contribuit și artistul vitralist Victor Săraru, care a preluat cu precădere execuția vitraliilor din abside, completând astfel un proiect de o anvergură fără precedent în România.

Durabilitatea acestei opere este asigurată de tehnica folosită, similară cu cea a vitraliilor din marile catedrale gotice europene din secolele XIV-XVI, care au rezistat până astăzi. Sticla colorată în masă nu se degradează în timp, iar pictura devine parte integrantă a materialului. Cu o întreținere corespunzătoare, aceste vitralii sunt proiectate să aibă o viață de secole, devenind nu doar o componentă artistică a catedralei, ci și o moștenire spirituală și culturală pentru generațiile viitoare.

Vezi pliantul cu vitraliile Catedralei Naționale în format PDF.

Foto credit: George Ioniță