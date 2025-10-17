Primul centru de îngrijiri paliative pediatrice din România a fost inaugurat în județul Cluj

Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice „Sfântul Hristofor” din localitatea Sânnicoară, județul Cluj, a fost inaugurat joi. Este primul de acest fel din România care oferă, în mod gratuit, asistență medicală, socială și spirituală copiilor cu boli cronice progresive.

Centrul „Sfântul Hristofor”, situat la 12 kilometri de Cluj-Napoca, este construit de Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului. Noul edificiu are o capacitate de 38 de locuri și cuprinde un paraclis, cabinete medicale, săli de tratament, spații de joacă și zone de consiliere.

Clădirea, compusă din demisol, parter, etaj și mansardă, a fost finalizată în mai puțin de doi ani, fiind dotată cu echipamente moderne și amenajată pentru a oferi un mediu cald și primitor.

Evenimentul a început cu slujba de binecuvântare a așezământului, oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, împreună cu Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, și Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului.

Suferința copiilor este și suferința părinților

În cuvântul rostit cu acest prilej, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a vorbit despre importanța faptelor milei trupești, între care se numără și ajutorarea celor bolnavi, subliniind că „în acest centru de îngrijiri paliative, în centrul atenției vor fi copilașii”.

„Suferința e grea pentru oricine, dar pentru copii este și mai grea, pentru că durerea lor devine și durerea părinților. Aici, una dintre faptele milei creștine va fi pusă în lumină, prin grija și dragostea față de cei mici”, a spus ierarhul, felicitând pe toți cei care s-au implicat în realizarea proiectului.

Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, s-a preocupat îndeaproape de ctitorirea centrului în ultimii cinci ani, în calitate de președinte al Asociației „Sfântul Nectarie” din Cluj. Preasfinția Sa a arătat că acest centru este „dovada vie a providenței și a dragostei exprimate în formă materială”.

„Cele nouăsprezece saloane vor adăposti copii în suferință, iar ceea ce urmează de acum înainte va fi semnul dragostei spirituale, pe modelul: Voi cei tari să purtați slăbiciunile celor mai slabi (Romani 15:1)”.

„Mi-aș dori mult ca deviza a tot ceea ce s-a întâmplat aici și va fi de acum încolo să fie împreună, socotind că este expresia, secretul, unei reușite verificate”, a subliniat Episcopul Sălajului.

Un loc de adăpost și mângâiere

Părintele Bogdan Chiorean, directorul Centrului de Îngrijiri Paliative „Sfântul Nectarie” și inițiator al proiectului, a explicat că ideea noului așezământ a pornit din nevoia de a oferi sprijin copiilor bolnavi și familiilor lor, care se confruntă cu lipsa unui loc adecvat de îngrijire.

„Deși nu se mai poate face nimic pentru vindecarea lor, este nevoie de foarte multă grijă – grijă pentru copii și pentru cei care le-au mai rămas alături, pentru părinți. Așa s-a născut ideea Centrului de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor, pe care, iată, astăzi îl vedem gata să ofere adăpost și mângâiere”, a spus părintele director.

O lucrare care aduce speranță

La inaugurare au fost prezenți reprezentanți ai autorităților centrale și locale, cadre medicale, clerici, ctitori, binefăcători și susținători ai proiectului.

Prefectul județului Cluj, doamna Maria Forna, a subliniat importanța proiectului pentru comunitate, afirmând: „Mă bucur că Dumnezeu a rânduit ca un astfel de centru să fie edificat în județul nostru”.

Scurt istoric

Ideea construirii Centrului de Îngrijiri Paliative Pediatrice „Sfântul Hristofor” a fost inițiată de părintele Bogdan Chiorean, directorul Centrului „Sfântul Nectarie” din Cluj-Napoca, în urma nevoilor semnalate de părinții copiilor cu boli cronice progresive, care nu aveau acces la servicii specializate de acest tip.

Piatra de temelie a fost pusă în toamna anului 2022, în 13 octombrie, de Înaltpreasfințitul Părinte Andrei și de Preasfințitul Părinte Benedict. Construcția a fost realizată în perioada decembrie 2023 – septembrie 2025, pe un teren de 1.400 mp donat de familia părintelui Lorand Emanuel Komives, la îndemnul doamnei profesor Șoimița Mirela Komives.

Prin acest nou așezământ, Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului își continuă misiunea de a îmbina dimensiunea duhovnicească și cea medicală, oferind alinare și sprijin copiilor și familiilor aflate în suferință.

Foto credit. Mitropolia Clujului Maramureșului și Sălajului