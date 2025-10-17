Sf. Liviu Galaction, pictat printr-o tehnică inedită în spațiile non-liturgice ale parohiei din satul natal

Anul acesta, o parohie din orașul natal l-a pictat printr-o tehnică inedită pe Sf. Pr. Mc. Liviu Galaction de la Cluj: pe unul din pereții muzeului parohiei brașovene Cristian I, precum și la poartă, o imprimantă verticală a reprodus o icoană a sfântului realizată de artista Elena Muraru.

De asemenea, pe zidul de lângă poarta de intrare în incintă au fost imprimate, prin aceeași tehnică, un text despre sfânt, alături de copia celor doi arhangheli care sunt mai de mult pictați în capela parohiei dedicată mărturisitorilor din închisorile comuniste.

„Știind că sfântul s-a născut aici și preocupându-mă viața lui încă din 2002, am dedicat un paraclis cu gândul la el și la Sfinții închisorilor”, spune Părintele Sorin Dobre, parohul Bisericii „Adormirea Maicii Domnului” din Cristian.

„L-am considerat mereu ca pe un ocrotitor al Cristianului”, adaugă preotul, care a compus și o cântare dedicată Sf. Pr. Mc. Liviu Galaction.

Parohul este lector la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Șaguna” a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, unde predă cursuri de Muzică Bisericească.

Tehnologie adusă în țară de un repatriat

Decorarea spațiilor din incinta parohiei cu reproduceri imprimate ale unor picturi s-a făcut cu ajutorul unei imprimante verticale care suflă un jet de cerneală foarte fin

„Practic, sunt picturi făcute de mână de cineva și acum le reproducem în spațiile non-liturgice cu această tehnologie. Nu sunt imagini realizate cu inteligența artificială, ci reproduceri ale unor picturi manuale, trecute prin sufletul unui artist”, explică Părintele Sorin Dobre.

„Într-un spațiu cu destinație liturgică, nu aș fi apelat la această tehnologie. Dar, din progresul rapid al tehnologiei actuale, trebuie să avem discernământul de a alege lucrurile bune”, adaugă preotul.

Avantajul tehnologiei germane folosite este că e mult mai ieftină decât pictura și mult mai rapidă: lucrarea a fost gata într-o zi, iar garanția lucrărilor de la interior este de 10 ani.

România, un univers sufletesc

Tehnicianul care a realizat-o, Kurt Latzko, s-a născut la Codlea în 1984, a emigrat cu familia în Germania în 1990, iar acum este acreditat ca maistru zugrav și expert tehnic în construcții de autoritățile din Germania. „Am trăit 35 de ani în Germania, dar parcă mă trag înapoi rădăcinile”, mărturisește el.

Fiindcă s-a hotărât să se stabilească în țara natală, a înființat la Brașov firma Prima Impresie, prin care își pune competența tehnică și simțul artistic în slujba oamenilor care vor să-și personalizeze spațiile de lucru cu imagini printate care lasă o primă impresie puternică.

„Îmi place România, îmi plac muzica, mâncarea și, nu în ultimul rând, lumea sufletească”, explică Kurt Latzko. „Revenirea mea nu e motivată de bani, fiindcă bani poți câștiga peste tot dacă ești harnic, așa cum am câștigat și în Germania. Dar am constatat că mie îmi place aici să trăiesc.”

Pentru spațiile non-liturgice din incinta bisericii și de la poartă, Părintele Sorin Dobre mai are o idee care se va concretiza curând tot prin această tehnică de imprimare verticală: o serie de chipuri ale localnicilor vârstnici, păstrate în fotografii vechi, pe care el le numește metaforic „icoanele” din Cristian.

A mai făcut o expoziție cu aceste fotografii, care s-a bucurat de o primire entuziastă în comunitate.

„Trebuie să recunoaștem că unele tehnologii ne sunt folositoare, cum ar fi dicționarele online și alte aplicații”, spune Părintele Paroh Sorin Dobre. „Discernământul este cheia.”

Foto credit: Parohia Cristian I