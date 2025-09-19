Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Ți-am pregătit 5 știri importante de joi, ca să începi dimineața cu „Binele de știut” din viața Bisericii.

Când va avea loc proclamarea locală a canonizării Sf. Arsenie de la Prislop?

Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, a anunțat că proclamarea locală a canonizării Sfântului Arsenie de la Prislop va avea loc în data de 28 noiembrie, când este sărbătorit sfântul.

Citește mai mult.

Simpozion: Recunoștință față de Părintele Patriarh Daniel pentru canonizarea Sfântului Sofian de la Antim

Biblioteca Sfântului Sinod a găzduit, astăzi 18 septembrie, simpozionul omagial „Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim, omul lui Dumnezeu în mijlocul cetății”, la care au luat parte ierarhi, preoți și mireni care l-au cunoscut pe părintele Sofian.

Citește mai mult.

Dar de preț pentru Catedrala din Onești: un veșmânt ce a acoperit moaștele Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava

Catedrala„ Pogorârea Sfântului Duh” din Onești a primit, marți, un dar de mare preț: un veșmânt care a acoperit recent moaștele Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava, așezat în sfântul lăcaș spre închinarea tuturor.

Citește mai mult.

Târg cu produse bio și vânătorești în cinstea Sfântului Eustatie, organizat de Parohia Iancu Vechi-Mătăsari din Capitală

Parohia Iancu Vechi – Mătăsari din Capitală organizează, pe 20 septembrie, un Târg inedit dedicat Sfinților Mari Mucenici Eustatie și soției sale Teopista, împreună cu cei doi fii ai lor, Agapie și Teopist, ocrotitorii sfântului lăcaș.

Citește mai mult.

Corul de copii și tineret Symbol-Jean Lupu aniversează 35 de ani de activitate: Cum te poți înscrie?

Corul de Copii şi Tineret „Symbol – Jean Lupu” al Patriarhiei Române împlineşte 35 de ani de activitate. Află cum poți face parte din corul care promovează arta, credința şi tradiția poporului român.

Citește mai mult.