Dar de preț pentru Catedrala din Onești: un veșmânt ce a acoperit moaștele Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava

Catedrala„ Pogorârea Sfântului Duh” din Onești a primit, marți, un dar de mare preț: un veșmânt care a acoperit recent moaștele Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava, așezat în sfântul lăcaș spre închinarea tuturor.

Darul a fost oferit la cererea părintelui paroh Justinian Alupei, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, prin bunăvoința Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților și cu aprobarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României.

Delegația suceveană, condusă de părintele Valerian Radu, mare ecleziarh al Catedralei din Suceava, i-a avut alături pe preoții consilieri Adrian Popa și Ciprian Blaga. Potrivit Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, au fost întâmpinați de protopopul Nicolae Zaharia, slujitorii catedralei și un sobor de preoți, în prezența numeroșilor credincioși.

S-a săvârșit Acatistul Sfântului Ioan cel Nou și rugăciuni de binecuvântare, după care veșmântul a fost așezat în raclă, alături de cel al Sfintei Cuvioase Parascheva, aflat deja în patrimoniul catedralei prin grija protoiereului Constantin Alupei.

La final, părintele paroh Justinian Alupei a mulțumit tuturor celor care au făcut posibil acest moment, subliniind binecuvântarea adusă comunității din Onești.

Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului