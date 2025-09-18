Târg cu produse bio și vânătorești în cinstea Sfântului Eustatie, organizat de Parohia Iancu Vechi-Mătăsari din Capitală

Parohia Iancu Vechi – Mătăsari din Capitală organizează, pe 20 septembrie, un Târg inedit dedicat Sfinților Mari Mucenici Eustatie și soției sale Teopista, împreună cu cei doi fii ai lor, Agapie și Teopist, ocrotitorii sfântului lăcaș.

Sfântul Eustatie este considerat, în tradiția ortodoxă, ocrotitorul vânătorilor și din acest motiv la evenimentele ocazionate de hram vor lua parte și reprezentanții Federației Asociațiilor Vânătorești din România.

Tot cu acest prilej și având binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în zilele de 20 și 21 septembrie, în curtea bisericii va fi organizat un Târg de produse bio, tradiționale și vânătorești.

Evenimentul va fi organizat în parteneriat cu Asociația Operatorilor din Agricultură Ecologică BIO ROMÂNIA și Federația Asociațiilor Vânătorești din România (FeAV), având aprobarea Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA).

Grigore Leșe va cânta la hram

Târgul își propune să promoveze produsele tradiționale românești, încurajarea alimentației sănătoase și sprijinirea producătorilor autohtoni.

Tot în cadrul manifestărilor legate de hram, sâmbătă va avea loc un concert extraordinar al artistului Grigore Leșe.

În continuarea programului artistic, se va desfășura concertul coral, „Bucuria credinței”, ale corurilor mixte „Vox Coelentis” și „Canticum”, dirijor Răzvan Rădos.

Foto credit: Raluca Ene / Basilica.ro