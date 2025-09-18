Corul de copii și tineret Symbol-Jean Lupu aniversează 35 de ani de activitate: Cum te poți înscrie?

Corul de Copii şi Tineret „Symbol – Jean Lupu” al Patriarhiei Române împlineşte 35 de ani de activitate. Află cum poți face parte din corul care promovează arta, credința şi tradiția poporului român.

Acesta fost înființat în data de 18 septembrie 1990 de părintele profesor Arhid. Jean Lupu. În prezent, corala este condusă de conf. Luminiţa Guţanu Stoian.

Grupul a reprezentat România la numeroase festivaluri și concursuri internaționale de profil. Este primul cor de copii care a susţinut un concert de colinde la Ateneul Român (16 decembrie 1990) şi singurul care a oferit integral răspunsurile la Sfânta Liturghie în Catedrala Patriarhală.

A fost nominalizat de două ori (2001, 2002) la „Premiile Industriei Muzicale Româneşti”, este primul cor de copii înfiinţat ca asociaţie după 1989 şi care funcţionează şi în present, a imprimat în Kardex, la Radiodifuziunea Română, peste 100 de lucrări corale.

Repertoriul Corului Symbol cuprinde lucrări de folclor, muzică bizantină, creaţii corale ale compozitorilor români şi străini, dar şi muzică clasică românească şi universală, colinde etc.

Înscrieri

Corala organizează o nouă selecție sâmbătă, 20 septembrie, în intervalul 13:00-15:00, în Amfiteatrul „I. G. Coman” al Facultății de Teologie Ortodoxă din București.

Nu este limită de locuri; toți cei buni și în limitele de vârstă impuse de specificul corului vor fi acceptați.

Fiecare candidat trebuie să știe să cânte cel puțin două piese: religioase, laice, colinde, patriotice, muzică ușoară sau altele.

Prezentarea la comisie se face în ordinea sosirii și înscrierii la secretara comisiei. Nu se percepe taxă pentru această verificare.

Foto credit: Basilica.ro