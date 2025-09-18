Când va avea loc proclamarea locală a canonizării Sf. Arsenie de la Prislop?

Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, a anunțat că proclamarea locală a canonizării Sfântului Arsenie de la Prislop va avea loc în data de 28 noiembrie, când este sărbătorit sfântul.

Anunțul a fost făcut duminică la Mănăstirea Prislop cu ocazia serbării hramului, Înălțarea Sfintei Cruci.

De asemenea, momentul solemn al proclamării locale a canonizării va avea loc la Mănăstirea Prislop, acolo unde se află și mormântului sfântului.

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a decis trecerea în rândul sfinților a Părintelui Arsenie Boca în ședința din 11-12 iulie 2024. Proclamarea canonizării sale, alături de ceilalți 15 sfinți, a avut loc în data de 4 februarie la Catedrala Patriarhală din București, cu ocazia aniversării a 100 de ani de patriarhat românesc.

Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop s-a născut la data de 29 septembrie 1910. A fost mărturisitor al Ortodoxiei în închisorile comuniste și stareț al Mănăstirii Prislop.

Sfântul Arsenie va fi serbat în ziua de 28 noiembrie, data la care, în 1989, a trecut la Domnul.

