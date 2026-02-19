Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Patriarhia Română îndeamnă la sprijinirea celor afectați în urma ninsorilor și viscolului

În urma căderilor masive de zăpadă și a viscolului, care au afectat numeroase comunități din țară, Patriarhia Română face apel către toate Centrele eparhiale din zonele respective să acorde sprijin urgent persoanelor aflate în dificultate, în special vârstnicilor și familiilor cu posibilități materiale reduse, pentru deszăpezirea gospodăriilor și depășirea situațiilor critice.

Mesajul Patriarhului Ecumenic la începutul Postului Mare: Asceza este izvorul și expresia libertății autentice

Patriarhul Ecumenic Bartolomeu a transmis un mesaj la începutul Postului Mare, pe care l-a numit „arena luptei ascetice, vremea postirii și pocăinței, a smereniei și rugăciunii, a vegherii spirituale și a iubirii”.

Zăpada a curățat aerul din Capitală. Concentrația de particule fine a scăzut la minime istorice

Ninsoarea căzută marți seară și miercuri la București a acționat ca un filtru natural care a redus concentrațiile de particule fine la valori rar întâlnite pentru această perioadă, anunță Buletin de București.

O parohie arădeană a aniversat 30 de ani de la reînființare: Arhiepiscopul Timotei a binecuvântat lucrările de înnoire

Înaltpreasfințitului Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a slujit duminică în biserica înnoită a Parohiei Satu Mare din județul Arad, care a aniversat trei decenii de la reînființare.

Cea mai vârstnică studentă la Teologie din România a împlinit 90 de ani: O viață plină de încercări

La împlinirea vârstei de 90 de ani, Amalia Susana Tușa, studentă în ultimul an la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, a fost sărbătorită luni de comunitatea academică. Este cea mai vârstnică studentă din România.

