Cea mai vârstnică studentă la Teologie din România a împlinit 90 de ani: O viață plină de încercări

La împlinirea vârstei de 90 de ani, Amalia Susana Tușa, studentă în ultimul an la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, a fost sărbătorită luni de comunitatea academică. Este cea mai vârstnică studentă din România.

Născută în 14 februarie 1936, la Cluj, Amalia Susana Tușa a absolvit liceul cu media generală 10.

A dorit să urmeze o carieră universitară, însă destinul i-a fost schimbat brusc în anul 1949. Tatăl ei a fost condamnat politic, iar accesul la studii i-a fost interzis, fiind exclusă chiar în timpul examenului de admitere la Facultatea de Drept din Cluj-Napoca.

După acest episod, viața a purtat-o pe un alt drum. A întemeiat o familie, a născut un copil și a lucrat în domeniul tehnic și administrativ, fără să renunțe însă la dorința de a învăța.

Un vis împlinit

Visul studiilor universitare s-a împlinit târziu. În anul 2023, la vârsta de 87 de ani, s-a înscris la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, specializarea Teologie Didactică. Studenta a mărturisit motivul pentru care a ales această cale.

„Mă consider o persoană credincioasă. Am și rădăcini – străbunicul meu a fost preot. Am fost crescută în acest spirit. Îmi place să învăț; toată viața am învățat și sunt dornică de lucruri noi”.

Despre experiența academică, doamna Amalia Susana Tușa a spus: „Îmi place la facultate, mai ales că am colegi tineri. Eu pe tineri îi iubesc! Mi-a plăcut teologia. Nu pot spune că mi-a fost foarte greu, dar nici ușor”.

„Cu toate suferințele și încercările vieții, sunt un om fericit. Niciodată nu sunt singură. Dumnezeu este lângă mine și, alături de El, familia și mulți prieteni”, a mărturisit studenta.

Un parcurs special

Decanul facultății, părintele Teofil Tia, a subliniat, pentru Trinitas TV, că parcursul studentei este cu totul special: „Dânsa este înscrisă în programul oficial de licență, pentru că asta a fost dorința și ambiția ei, pentru că nu a făcut la vremea potrivită facultatea și a reușit să treacă prin toate rigorile unui sistem universitar, cu examene, cu disciplina corespunzătoare și de aceea merită toate felicitările noastre”.

Părintele lector Stelian Pașca-Tușa, îndrumătorul lucrării de licență a studentei nonagenare, a evidențiat tăria de caracter și bucuria de a trăi a doamnei Amalia Susana Tușa.

„Doamna Amalia s-a remarcat de la început prin umor și cred că această calitate a ajutat-o extrem de mult să depășească niște momente dificile din viața ei. Puterea ei de la Dumnezeu s-a manifestat prin această calitate și cred că mulți ar putea să se inspire din acest dar al ei și să depășească mai ușor niște momente delicate ale vieții dacă au un pic de umor”.

„Doamna Lia a ales să-și facă licența despre Vechiul Testament. Am fost tare bucuros și am considerat că este potrivit să vorbească despre două dintre matriarhele Vechiului Testament, despre Rahela și despre Lia”, a mărturisit părintele.

Pildă pentru generații

Povestea sa cuprinde experiențe din perioade diferite: copilăria într-o familie încercată de represiunile politice, maturitatea profesională într-un sistem rigid și revenirea la studiu într-un mediu universitar deschis și dinamic.

„Orice primim, rău sau bine, să acceptăm, pentru că toate au un rost în viață. Ce îți dă Dumnezeu nu poți să respingi. Omul trebuie să le primească și pe cele mai puțin bune. Încercările îl apropie pe om de Dumnezeu. Important este să acceptăm și să-I mulțumim lui Dumnezeu, spunând: Doamne, ferește-ne de mai rău. Această vorbă am moștenit-o de la tata”. „Înainte de venirea regimului comunist, tata mergea duminica la biserică și cânta în strană. Avea o voce foarte frumoasă. (…) Ne rugam cu toții. Am fost crescuți în bună-cuviință și respect și am fost învățați să-I mulțumim lui Dumnezeu pentru toate”, a mai spus doamna Amalia.

Anul 2026 este dedicat familiei și femeilor creștine din Biserica Ortodoxă Română. Agenția de știri Basilica realizează o serie dedicată celor mai importante femei românce, intitulată Românce în istorie.

