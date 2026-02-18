Zăpada a curățat aerul din Capitală. Concentrația de particule fine a scăzut la minime istorice

Ninsoarea căzută marți seară și miercuri la București a acționat ca un filtru natural care a redus concentrațiile de particule fine la valori rar întâlnite pentru această perioadă, anunță Buletin de București.

Miercuri dimineață, aerul din Capitală și județul Ilfov era integral curat, conform datelor de pe platforma uRADMonitor. Fulgii de zăpadă au captat foarte eficient particulele de praf și noxele din aer.

Poluare zero în centrul și nordul Capitalei

În cartierul Aviației, un senzor amplasat în zona străzii Virgil Madgearu a înregistrat la ora 04:35 o valoare a particulelor fine din aer de 0,00 µg/mc. Aceasta este o anomalie pentru o zonă atât de intens circulată.

La nivelul întregului oraș, senzorul central din zona Unirii – Centrul Vechi a confirmat tendința generală, cu o valoare tot de 0,00 µg/mc, înregistrată la ora 05:08.

Valori minime în sudul orașului

Situația este similară și în zonele care de obicei prezintă probleme pe harta poluării. În cartierul Berceni, cunoscut pentru frecventele arderi ilegale de deșeuri din localitățile limitrofe, senzorii au indicat valori minime în noaptea de marți spre miercuri.

Ca termen de comparație, în noaptea de Revelion senzorii de poluare din Berceni înregistrau valori de peste 400 µg/mc, amintește Buletin de București.

Iarna, centralele termice și mașinile din trafic consumă mai mult combustibil, ceea ce face ca emisiile poluante să fie mai mari decât în alte sezoane.

