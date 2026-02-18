O parohie arădeană a aniversat 30 de ani de la reînființare: Arhiepiscopul Timotei a binecuvântat lucrările de înnoire

Înaltpreasfințitului Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a slujit duminică în biserica înnoită a Parohiei Satu Mare din județul Arad, care a aniversat trei decenii de la reînființare.

Din sobor au făcut parte Protos. Iustin Popovici, vicar eparhial, Pr. Rada Arsin, parohul Bisericii Ortodoxe Sârbe din Satu Mare, și clerici români din eparhie.

În cuvântul de învățătură, Înaltpreasfințitul Părinte Timotei a vorbit despre răsplata binefacerii, ca mărturie a comuniunii cu aproapele – spre binecuvântare cerească și propășire obștească.

În cadrul slujbei, Arhiepiscopul Aradului l-a hirotonit diacon pe Alexandru-Laurențiu Blaj, fost președinte al Asociației Studenților Creștin-Ortodocși Români (ASCOR) Arad. Tânărul urmează să fie hirotonit preot de caritate pe seama paraclisului din incinta Centrului de îngrijire pentru persoane vârstnice din Arad.

După Liturghie, ierarhul a binecuvântat lucrările recente de renovare și înfrumusețare a parohiei și l-a hirotesit iconom pe preotul paroh Gheorghe-Marius Danciu, în semn de apreciere pentru activitatea sa pastoral-misionară și administrativă.

Moment aniversar

În contextul aniversării a 30 de ani de la reînființarea Parohiei Satu Mare, părintele paroh Marius Danciu a lansat monografia pe care a scris-o despre aceasta. Volumul cuprinde istoria, viața liturgică și activitățile comunității de-a lungul celor trei decenii de existență.

La eveniment au participat Iustin Cionca, președintele Consiliului Județean Arad, Marius Sulincean, subprefect al județului Arad, și Marius Corodescu, viceprimarul comunei Secusigiu.

Oficialii au apreciat activitatea desfășurată în parohie și implicarea Bisericii în viața comunității.

Lucrările de renovare de la parohia arădeană Satu Mare au vizat lumânărarul, casa scării, podul și intrarea în biserică, precum și finisaje interioare și exterioare la casa parohială.

Foto credit: Arhiepiscopia Aradului