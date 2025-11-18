Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Patriarhul Daniel: Bătrânețea activă, comoară de înțelepciune și comunicare spirituală
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, le-a transmis luni un mesaj participanților la Ediția a III-a a Congresului Național de Îmbătrânire Activă, desfășurată la Palatul Parlamentului.
Maica Ierusalima Ghibu a fost înzestrată cu bărbăție apostolică, a spus Arhiepiscopul Irineu al Alba Iuliei
Stavrofora Ierusalima Ghibu, proinstareța Mănăstirii Râmeț din județul Alba, „a fost înzestrată cu bărbăție apostolică”, a spus Arhiepiscopul Irineu al Alba Iuliei luni, la slujba de înmormântare a maicii care a rectitorit mănăstirea din Țara Moților.
Festivalul Internațional de Colinde al Diasporei Românești va răsuna la Dublin
Catedrala din Leeson Park, Dublin, Republica Irlanda, găzduiește în acest an Ediția a VII-a a Festivalului Internațional de Colinde al Diasporei Românești. Evenimentul va avea loc sâmbătă, 29 noiembrie, între orele 17:00 și 20:00, și duminică, 30 noiembrie, între orele 15:00 și 18:00, anunță Episcopia Irlandei și Islandei.
Peste 500 de tineri au alergat la Galați pentru a ajuta o fetiță bolnavă
Peste 500 de tineri din Galați au participat sâmbătă la „Crosul Andreian”, eveniment sportiv-caritabil organizat pentru a ajuta o fetiță bolnavă.
Campanie de succes în Episcopia Oradiei: Peste 80 de credincioși au donat sânge
Protopopiatul Tinca din Episcopia Oradiei a mobilizat, în ultimele două săptămâni, peste 80 credincioși care au donat sânge, oferind sprijin vital pacienților care depind de transfuzie.