Festivalul Internațional de Colinde al Diasporei Românești va răsuna la Dublin

Catedrala din Leeson Park, Dublin, Republica Irlanda, găzduiește în acest an Ediția a VII-a a Festivalului Internațional de Colinde al Diasporei Românești. Evenimentul va avea loc sâmbătă, 29 noiembrie, între orele 17:00 și 20:00, și duminică, 30 noiembrie, între orele 15:00 și 18:00, anunță Episcopia Irlandei și Islandei.

Festivalul se desfășoară cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Nectarie, Episcopul Irlandei și Islandei. Organizatorii își propun să aducă împreună comunități românești din Europa, într-un spirit de continuitate culturală și tradiție.

Peste 315 coriști din România, Republica Moldova și mai multe comunități românești din străinătate vor interpreta colinde, dar și cântări din repertoriul religios și folcloric.

Coralele participante

Programul reunește formații corale de copii și adulți din spații geografice și comunități diferite. Printre acestea se numără:

• Corul de copii al Școlii Varlaam Mitropolitul din Iași, dirijat de Ilinca Furtună

• Corul de copii Vitejii al Liceului Mihai Viteazu din Chișinău, dirijat de Pr. Gurie Dumbravă

• Corala de copii a Parohiei Sfinții Trei Ierarhi din La Courneuve, Paris, dirijată de Pr. Mircea Filip

• Corul Sfântul Roman Melodul al Asociației Nepsis Ireland din Dublin, dirijat de Diac. Cristian Pasere și Andrei Ursaciuc

• Corala Sfinții Arhangheli din Paris, dirijată de Ionuț Furtună

• Corala Cântăm Domnului din Torino, dirijată de Pr. Cristian Vasilescu

• Corul Armonia al Parohiei Nașterea Domnului din München, dirijat de Ciprian Munteanu

• Corala Agapia a Parohiei Buna Vestire din München, dirijată de Diac. Adrian Sandu

• Corala Sfântul Roman Melodul a Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei din Roma, dirijată de Pr. Andrei Aslan

• Corul psaltic al Catedralei Arhiepiscopale Sf. Gheorghe din Londra, dirijat de protopsaltul Valentin Gheorghe

Un punct de întâlnire pentru diaspora

Prin diversitatea corurilor prezente, evenimentul un prilej pentru românii din diaspora de a-și reafirma identitatea culturală și de a se bucura de un repertoriu cunoscut și apreciat, într-un cadru comunitar.

Accesul la festival este deschis tuturor celor care doresc să se bucure de atmosfera specifică perioadei premergătoare sărbătorii Nașterii Domnului.

Organizatorii îi invită pe participanți să descopere energia și emoția colindelor interpretate de coruri formate din copii, tineri și adulți uniți prin aceeași tradiție.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu

