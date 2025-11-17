Peste 500 de tineri au alergat la Galați pentru a ajuta o fetiță bolnavă

Peste 500 de tineri din Galați au participat sâmbătă la „Crosul Andreian”, eveniment sportiv-caritabil organizat pentru a ajuta o fetiță bolnavă.

Evenimentul, ajuns la ediția a 4-a, a fost organizat de Asociația Studenților Creștini-Ortodocși din România și Liga Studenților din Galați, cu sprijinul Arhiepiscopiei Dunării de Jos, al Universității „Dunărea de Jos”, Primăriei Galați și al mai multor instituții locale.

Anul acesta, tinerii au alergat pentru Ioana Mabel, copil în vârstă de patru ani, cu amiotrofie musculară spinală şi care necesită numeroase terapii şi şedinţe de recuperare costisitoare.

Startul s-a dat în zona centrală a orașului, iar traseul de 2.000 de metri s-a încheiat la Muzeul Istoriei, Culturii și Spiritualității Creștine de la Dunărea de Jos.

Slujba unei vieți mai fraterne

Participanții au fost întâmpinați de Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, care i-a binecuvântat și felicitat pentru solidaritatea și entuziasmul lor.

„Tinerii au arătat o maturitate deosebită, constituindu-se într-o comunitate care aleargă în arena vieții spre un scop comun. Ei sunt Biserica, în tinerețea și energia lor, gata să își pună darurile în slujba unei vieți mai fraterne”, a spus ierahul.

Participanții au primit medalii, diplome și daruri, iar fondurile colectate din donații vor fi direcționate integral către terapiile și recuperarea Ioanei Mabel.

Părintele Robert Tiber, inspector eparhial pentru cateheză și activități cu tineretul, a subliniat dimensiunea creștină a evenimentului:

„Tinerii și-au declinat tinerețea și bucuria în folosul aproapelui, împlinind porunca Mântuitorului: Iubește-ți aproapele. Scopul caritabil, ajutorarea unei fetițe greu încercate, dă sens întregului efort”.

Pe durata întregului traseu, asistența medicală a fost asigurată de Asociația SRAU Galați și UVSAR Galați.

Foto credit: Arhiepiscopia Dunării de Jos