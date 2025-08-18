Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Începe săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii.

Patriarhul Daniel: Adormirea Maicii Domnului ne trimite cu gândul la finalul vieții noastre și la sfârșitul istoriei

„Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului este plină de înțelesul duhovnicești, mai ales pentru că este prăznuită la mijlocul ultimei luni – luna august – din anul bisericesc, care ne aduce aminte de timpurile de pe urmă ale vieții fiecărui om și ale sfârșitului istoriei”, a spus vineri Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Citește mai mult.

Odihnitor de oameni este cel ce prin jertfă se dăruiește celorlalți: Proclamarea locală a canonizării Sf. Serafim cel Răbdător

Un sobor numeros de ierarhi și clerici a slujit Sfânta Liturghie la Mănăstirea Brâncoveanu din județul Brașov sâmbătă, în ziua de pomenire a Sfinților Martiri Brâncoveni. Liturghia de hram a fost urmată de proclamarea locală a canonizării Sf. Cuv. Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus.

Citește mai mult.

Zeci de mii de pelerini la Mănăstirea Nicula. IPS Andrei: Sfinții mărturisitori sunt repere pentru creștinii de azi

Zeci de mii de pelerini au fost prezenți, joi seară, la Slujba Vecerniei unită cu Litia, oficiată la Mănăstirea Nicula de Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, alături de Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Spaniei și Portugaliei.

Citește mai mult.

Domnia trece, dar ceea ce se zidește în Hristos rămâne veșnic: PS Varlaam Ploieșteanul despre Sf. Constantin Brâncoveanu

Biserica „Sfântul Gheorghe”‑Nou din Capitală și-a cinstit sâmbătă ctitorul și ocrotitorul, pe Sf. Voievod Martir Constantin Brâncoveanu, ocazie cu care Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, a subliniat că viața sfântului ilustrează adevărul că „domnia trece, dar ceea ce se zidește în Hristos rămâne veșnic”.

Citește mai mult.

Hram la Mănăstirea Putna: Maica Domnului nu ne lasă, pentru că ne iubește cu dragostea Fiului ei

Maica Domnului „nu ne lasă – pentru că ne iubește. Ne iubește cu dragostea Fiului ei și ne iubește cu dragostea de mamă, o mamă care ne înfiază pentru a-L naște în noi pe Fiul ei, pe Hristos Domnul”, a spus vineri Arhim. Melchisedec Velnic, starețul Mănăstirii Putna și exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, cu prilejul hramului istoric al ctitoriei ștefaniene.

Citește mai mult.