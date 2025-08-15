Hram la Mănăstirea Putna: Maica Domnului nu ne lasă, pentru că ne iubește cu dragostea Fiului ei

Maica Domnului „nu ne lasă – pentru că ne iubește. Ne iubește cu dragostea Fiului ei și ne iubește cu dragostea de mamă, o mamă care ne înfiază pentru a-L naște în noi pe Fiul ei, pe Hristos Domnul”, a spus vineri Arhim. Melchisedec Velnic, starețul Mănăstirii Putna și exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, cu prilejul hramului istoric al ctitoriei ștefaniene.

Programul liturgic de hram a început joi dimineață, cu scoaterea moaștelor Sf. Ier. Iacob Putneanul din Paraclisul „Sf. Ap. Petru și Pavel” și depunerea lor spre cinstire într-un baldachin din curtea mănăstirii. Seara, Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, a oficiat slujba Privegherii, în cadrul căreia a fost cântat Prohodul Maicii Domnului.

Două liturghii de noapte au fost oficiate apoi – una în biserica voievodală a mănăstirii, iar cealaltă în Paraclisul „Sf. Ier. Nicolae” de la Arhondar, care a fost sfințit recent, la sărbătoarea Sf. Ștefan cel Mare.

Vineri dimineață, Liturghia de hram a fost oficiată de Arhiepiscopul Calinic al Sucevei și Rădăuților împreună cu Episcopii Veniamin al Basarabiei de Sud și Ieronim al Daciei Felix și cu Episcopul vicar Damaschin Dorneanul al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

Li s-a alăturat un numeros sobor de clerici din România, Republica Moldova și comunitățile istorice românești și nordul Bucovinei.

A dat un răspuns uriaș lui Dumnezeu

În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Ieronim a subliniat că Fecioara Maria este cea mai importantă persoană din istoria mântuirii, deoarece „dă răspunsul acesta uriaș, acceptând lucrarea cea de mântuire a Preasfintei Treimi: Iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău”.

„Și, în acel moment, s-a petrecut cea mai mare minune de la creația acestei lumi: Cel necuprins Se cuprinde, Fiul lui Dumnezeu cel nemărginit pentru noi se pogoară și încape în pântece strâmt fecioresc, prin lucrarea Duhului celui Preasfânt.”

„Oare, iubiții mei, ne întrebăm, ca buni creștini și ca oameni cu frică de Dumnezeu, într-o persoană în care S-a pogorât Duhul Sfânt și care a primit pe Însăși a doua Persoană a Preasfintei Treimi, Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu, mai încape viață pământească din lumea aceasta, mai încape prihană?” a adăugat ierarhul.

Părintele episcop a avertizat că greșesc cumplit cei care își închipuie altceva și învață și pe alții așa.

„Sfânta Fecioară Maria este nu o persoană feminină oarecare sau un om oarecare, este o persoană aleasă de Dumnezeu, o persoană care a fost curățată de păcatul strămoșesc în momentul în care S-a pogorât peste ea Duhul Sfânt și S-a întrupat Cuvântul, o persoană care, din punct de vedere al pietății personale, a trăit în rugăciune și în faptă bună necontenită.”

Preasfințitul Părinte Ieronim a mai subliniat că adormirea Maicii Domnului este doar o schimbare a modului ei de viețuire.

Continuă să lucreze în ceruri

„Schimbările sunt dureroase pentru noi, dar trebuie să privim mai departe, să privim că, cel puțin în viața spirituală, schimbările sunt spre bine, sunt spre bucurie”, a explicat Preasfinția Sa.

„Ea și în ceruri continuă să lucreze. De acolo, neîncetat, ca și în viața pământească, ne arată cu mâna sa dreaptă spre Cel Care este Calea, Adevărul și Viața, spre Domnul nostru Iisus Hristos. Deci este îndrumătoarea, sau povățuitoarea, și avem multe icoane care mărturisesc în Biserică lucrul acesta.”

IPS Calinic: Decalog la Adormirea Maicii Domnului

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, i-a mulțumit Părintelui Episcop Ieronim pentru predică, ierarhilor care i s-au alăturat în slujire, precum și Părintelui Exarh, Arhim. Melchisedec Velnic, pentru contribuția substanțială adusă la activitatea Centrului Eparhial.

De asemenea, chiriarhul Sucevei și Rădăuților a prezentat o scurtă meditație duhovnicească, sub forma unul Decalog – o tradiție pe care însuși a inițiat-o la marile praznice, când transmite astfel învățături într-un mod succint și profund.

„Nu socoti moartea sfârșit, nici mormântul înfrângere, căci Fecioara s-a mutat cu trupul la cer, arătându-ne că în Hristos moartea este doar o adormire spre trezire în slavă”, scrie ierarhul în Decalogul sărbătorii Adormirii Maicii Domnului.

„Ia seama că precum trupul Maicii Domnului nu a cunoscut stricăciune, fiind chivot Cuvântului, nici trupul tău nu a fost făcut spre stricăciune, ci spre înviere.”

Hirotonii și hirotesii

La momentele rânduite din cadrul slujbei, au fost oficiate hirotonii și hirotesii. Arhid. Dositei Iancu a fost hirotonit ieromonah și hirotesit duhovnic, Ierod. Nectarie Cega a fost hirotesit arhidiacon, iar monahul Pangratie Avrămiuc a fost hirotonit ierodiacon.

Ieromonahii Paisie Dobândă, Damian Ciocan și Chiriac Păduraru au fost hirotesiți protosingheli și duhovnici. Darul duhovniciei a fost oferit și Protos. Natanael Melinte.

Ordine și distincții

Nu a lipsit nici o ceremonie de acordare de ordine și distincții.

La propunerea Arhim. Melchisedec Velnic, au primit Crucea Bucovinei Doina Iacoban, Costică și Anca Tudosă, Teodor și Mariana Haucă, Gheorghe și Ionica-Ecaterina Chiriac, Dragoș și Doina-Lăcrămioara Ionesi, Gheorghe și Maria Mitric, Valentin și Lăcrămioara Belibou, Valentin și Aurica Cernovschi, Romică și Cristina Cojocar, Viorel și Maria Știrban, Constantin și Diana Savu, Mihail Gavril Șaramet, precum și Gheorghe și Maria Ilisei.

De asemenea, mai mulți elevi, între care și suceveanul care a luat nota 10 la Bacalaureat, au primit Ordinul „Sfântul Iacob Putneanul”.

După un scurt recital de cântări religioase oferit de Elena Pătrăucean, Alexandra Dan și Silvia Mleșniță, Părintele Stareț Melchisedec le-a oferit ierarhilor prezenți câte o Evanghelie lucrată de părinții din obște în 2016, când s-au împlinit 550 de ani de la punerea pietrei de temelie a sfântului așezământ și care reproduce ornamente din tetraevanghelele ștefaniene aflate în patrimoniul Putnei.

Alte ctitorii ștefaniene puse sub ocrotirea Maicii Domnului

„Nu este puțin lucru să știm și să simțim că o avem pe Maica lui Dumnezeu Maică a noastră. Este o cinste și o responsabilitate de care ne vedem nevrednici, dar pe care le primim cu smerenie și încercăm să răspundem acestei chemări – de fii ai ei”, a spus Părintele Stareț.

El a amintit că Maica Domnului a ocupat un loc central în viața ctitorilor Mănăstirii Putna. Sf. Ștefan cel Mare i-a închinat patru sfinte lăcașuri – Mănăstirile Putna și Tazlău, câte o biserică la Bacău și Borzești, precum și arsanaua pentru corăbii de la Mănăstirea Vatoped din Athos.

„În ceea ce îl privește pe Sf. Iacob Putneanul, atunci când el a început restaurarea mănăstirii, în 1755, primul gest a fost ca, în această zi de 15 august, să pună ferecătura de argint la icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului.”

„Ne așezăm și noi, după puterile noastre, în șirul ctitorilor sfinți și al viețuitori de peste veacuri și o cinstim pe Fecioara Maria. Ascultarea ei desăvârșită de Dumnezeu dă naștere la dragostea noastră față de ea, întru toate. Ascultarea ei față de Fiul ei, ne insuflă și nouă duhul ascultării de Fiul ei și de ea”, a încheiat Părintele Stareț.

Programul hramului continuă la Putna sâmbătă, cu Liturghia la pomenirea Sfinților Martiri Brâncoveni și parastasul ctitorilor. Duminică, de la ora 16:00, la Gălănești, jud. Suceava, va fi sfințit paraclisul ansamblului gospodăresc-agricol al Mănăstirii Putna, care este pus sub ocrotirea Acoperământul Maicii Domnului și a Sf. Mc. Trifon.

Foto credit: Mănăstirea Putna