Zeci de mii de pelerini la Mănăstirea Nicula. IPS Andrei: Sfinții mărturisitori sunt repere pentru creștinii de azi

Zeci de mii de pelerini au fost prezenți, joi seară, la Slujba Vecerniei unită cu Litia, oficiată la Mănăstirea Nicula de Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, alături de Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Spaniei și Portugaliei.

În cuvântul de învățătură, IPS Andrei a vorbit despre o parte dintre sfinții români canonizați în acest an, subliniind curajul și statornicia cu care și-au mărturisit credința, în fața prigoanei seculariste.

Dintre aceștia, Mitropolitul Clujului i-a amintit pe Sfinții Paisie și Cleopa de la Sihăstria, precum și pe Sfântul Dometie de la Râmeț.

Un loc aparte a fost acordat Sfântului Cuvios Mărturisitor Liviu Galaction Munteanu de la Cluj, fost rector al Academiei Teologice și vicar administrativ, arestat și martirizat la Aiud pentru inițiativa de a organiza o programă de catehizare a copiilor și tinerilor.

„A murit pentru ora de religie”, a subliniat IPS Andrei.

Să devenim „influenceri” pentru alții

Ierarhul i-a îndemnat pe pelerini să fie un exemplu pentru ceilalți, astfel încât să-i atragă spre credință.

„Să fim contagioși cu credința noastră, să-i influențăm și pe alții, să vină duminica la biserică. Dacă ne ținem de Biserică, nu ne pierdem, nu ne prăpădim”, a spus Mitropolitul Clujului.

La rândul său, Preasfințitul Părinte Timotei, i-a îndemnat pe oameni să-i urmeze exemplul Maicii Domnului.

„Rugăciunea nu înseamnă doar a gândi la Dumnezeu, ci a simți și a trăi în comuniune cu El. Maica Domnului ne învață să privim mereu spre cer, ca Domnul să privească spre noi, și să ne umplem de har prin rugăciune, iubire și milostenie”, a menționat PS Timotei.

Binecuvântări „La Nicula colo-n deal”

Înainte de slujbe de seară, cei doi ierarhi i-au binecuvântat pe participanții la pelerinajul „La Nicula colo-n deal”, care a debutat joi, la Biserica „Sfântul Nicolae” din Gherla.

Mii de persoane au luat parte la pelerinaj, care s-au oprit la Mănăstirea „Sfinții 40 de Mucenici” – Memorialul Gherla, unde s-au rugat pentru sufletele celor care au pătimit în temnițele comuniste.

Pe durata a trei ore, pelerinii au cântat pricesne și au înălțat rugăciuni către Maica Domnului.

Pelerinajul „La Nicula colo-n deal” a fost inițiat în 2011 de Înaltpreasfințitul Părinte Andrei și, de atunci, mii de credincioși străbat, an de an, pe jos, drumul de la Gherla până la mănăstirea Nicula.

