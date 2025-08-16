Odihnitor de oameni este cel ce prin jertfă se dăruiește celorlalți: Proclamarea locală a canonizării Sf. Serafim cel Răbdător

Un sobor numeros de ierarhi și clerici a slujit Sfânta Liturghie la Mănăstirea Brâncoveanu din județul Brașov sâmbătă, în ziua de pomenire a Sfinților Martiri Brâncoveni. Liturghia de hram a fost urmată de proclamarea locală a canonizării Sf. Cuv. Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus.

Ziua a început la primele ore ale dimineții, cu scoaterea în procesiune a moaștelor sfântului și depunerea lor spre cinstire într-un baldachin din curtea mănăstirii.

Au slujit: Mitropoliții Teofan al Moldovei și Bucovinei, Laurentiu al Ardealului, Irineu al Olteniei, Iosif al Europei Centrale și Meridionale și Serafim al Germaniei, Europei Centrale și de Nord; Arhiepiscopul Atanasie al Marii Britanii și Irlandei de Nord; Episcopii Ignatie al Hușilor, Lucian al Caransebeșului, Nicodim al Severinului și Strehaiei, Antonie de Bălți, Veniamin al Basarabiei de Sud, Andrei al Covasnei și Harghitei, Galaction al Alexandriei și Teleormanului, Benedict al Sălajului, Nestor al Devei și Hunedoarei, Ieronim al Daciei Felix, Siluan al Ungariei, Siluan al Italiei, Macarie al Europei de Nord și Nectarie al Irlandei și Islandei; Episcopii vicari Ilarion Făgărășanul al Arhiepiscopiei Sibiului, Damaschin Dorneanul al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, Emilian Crișanul al Arhiepiscopiei Aradului și Gherontie Hunedoreanul al Devei și Hunedoarei.

Odihnitor al oamenilor din jur

„Dumnezeu își află odihna în Sfânta Sfintelor din fiecare biserică”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Teofan în cuvântul de învățătură.

„Loc de odihnă al lui Dumnezeu este de asemenea și lăuntrul omului”, a adăugat părintele mitropolit. „Din mărturiile repetate ale Părintelui Teofil Pârâian, aflăm că Sfântul Cuvios Serafim a fost omul unde se odihnea Dumnezeu.”

„Dragostea de Dumnezeu este odihna duhovnicească. Realitatea duhovnicească a odihnei lui Dumnezeu în sfinții Săi și a odihnei sfinților în Dumnezeu era trăită de Părintele Cuvios Serafim în relație cu cei din jurul său, pe care îi odihnea sufletește”, a continuat Înaltpreasfinția Sa.

„Odihnitor de oameni este cel care prin jertfă se dăruiește pe sine celorlalți”, a subliniat Mitropolitul Moldovei și Bucovinei.

„Sfântul Ioan Gură de Aur definea dragostea ca fiind bucuria de a face altora bucurie. Părintele Teofil Pârâian îl prezenta pe Sfântul Cuvios Serafim ca fiind un om de care s-au bucurat oamenii, un om care era bucuros de tot binele din jurul său. Ca om al bucuriei și ca prilejuitor de bucurie îl știu toți cât își amintesc de Părintele Serafim.”

La finalul Liturghiei, Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul a citit Tomosul de canonizare.

Biserica Ortodoxă Română rodește sfinți

„O biserică care nu dă sfinți nu rodește” a spus după slujbă Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu.

„Canonizarea unui sfânt nu este o lucrare pe care o face omul, ci o rânduiește Dumnezeu prin darurile Sale lucrătoare prin această personalitate care primește o cinstire, o devoțiune anticipată din partea credincioșilor.”

„Este, deci, o lucrare a lui Dumnezeu, Care ne-a trimis-o la vreme potrivită, întâi de toate neamului românesc, pentru ca acum, la 100 de ani de Patriarhat, 16 mari personalități au devenit rugători și pilduitori pentru noi toți.”

Sfințirea Catedralei Naționale, încununare a unei lucrări spirituale

Mitropolitul Ardealului a adăugat că se cuvine a fi recunoscători Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, care a rânduit aceste canonizări.

„Toate se vor încununa în momentul în care Catedrala Mântuirii Neamului va fi sfințită și va rămâne peste veacuri o mărturie a veșniciei, deși noi suntem trecători din lumea aceasta.”

„Vă aduc din partea Preafericirii Sale binecuvântări și cuvânt de întărire. Să avem curaj, fiindcă avem sfinți care să roagă pentru noi. Să nu ne temem niciodată, fiindcă avem pilde de biruință”, a adăugat Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu.

Distincții

În continuare, Mitropolitul Ardealului a înmânat următoarele distincții:

Ordinul „Crucea Șaguniană”

Arhim. Chiril Lovin de la Mănăstirea Antim din Capitală;

Pr. Sabin Preda;

Arhid. Gheorghe Cristian Popa, directorul Trinitas TV și producătorul filmului documentar „Sf. Cuv. Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus”;

Răzvan Mihai Clipici, Consilier Patriarhal;

Răzvan Lucian Bădescu, pictor bisericesc, autorul icoanei;

Costel Nacu, Inspector Eparhial la Arhiepiscopia Bucureștilor;

Sorin Gabriel Pomană, Secretar Eparhial la Arhiepiscopia Sibiului.

Ordinul „Anastasia Șaguna”

Mihaela Bădescu, pictor bisericesc, realizatoarea gramatelor;

Simona Ștefania Iordache, realizatoare Trinitas TV și a filmului documentar dedicat Sf. Serafim cel Răbdător.

Monahii transilvani, alături de popor, fără a lăsa rugăciunea

Arhim. Atanasie Roman, starețul Mănăstirii Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, le-a mulțumit ierarhilor participanți și credincioșilor prezenți și a vorbit despre monahismul transilvan.

„Istoria Ardealului a fost, chiar dintru începuturile ei, o istorie de sate și de preoți, cum afirma Nicolae Iorga în 1902”, a spus starețul.

„O istorie despre sfintele lăcașuri de închinare, o istorie a unui monahism convins, care nu poate sluji mai plăcut lui Dumnezeu decât sădind, zi cu zi, în sufletele însetate ale credincioșilor români, învățăturile evanghelice.”

„Toată salba de mănăstiri de la poalele Carpaților este expresia acestui zel misionar al monahismului ardelean, care s-a aflat încă de la începuturile lui cu viața poporului, inspirindu-i viața spirituală și culturală, însă fără a-și pierde caracterul isihast”, a subliniat Arhim. Atanasie Roman.

Sf. Cuv. Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus a fost proclamat sfânt la nivelul întregii Patriarhii Române în 4 februarie 2025, la Catedrala Patriarhală, împreună cu ceilalți 15 cuvioși și mărturisitori contemporani canonizați cu prilejul Centenarului Patriarhiei Române.

Programul manifestărilor de la Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, dedicate proclamării locale a canonizării sfântului, continuă sâmbătă, de la ora 17:00, cu slujba Vecerniei, urmată de o Priveghere în cinstea sfântului.

Dumnică, de la ora 17:00, în Aula Academiei de la Mănăstirea Sâmbăta, va avea loca lansarea filmului documentar „Sfântul Cuvios Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus” realizat de Trinitas TV, Televiziunea Patriarhiei Române.

