Domnia trece, dar ceea ce se zidește în Hristos rămâne veșnic: PS Varlaam Ploieșteanul despre Sf. Constantin Brâncoveanu

Biserica „Sfântul Gheorghe”‑Nou din Capitală și-a cinstit sâmbătă ctitorul și ocrotitorul, pe Sf. Voievod Martir Constantin Brâncoveanu, ocazie cu care Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, a subliniat că viața sfântului ilustrează adevărul că „domnia trece, dar ceea ce se zidește în Hristos rămâne veșnic”.

Ierarhului i s-au alăturat în sobor numeroși clerici din Arhiepiscopia Bucureștilor, între care Arhim. Nectarie Șofelea, starețul Mănăstirii Radu Vodă din Capitală și Exarh administrativ al Arhiepiscopiei Bucureștilor, și Părintele Emil Nedelea Cărămizaru, parohul comunității.

„Sfinții Martiri Brâncoveni sunt pentru noi icoana demnității și a fidelității față de credința strămoșească. Ei nu au ales viața trecătoare, ci au primit cununa vieții veșnice, dând mărturie că nimic nu este mai de preț decât a rămâne statornici în Hristos”, a spus Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul.

„Sfântul Voievod Constantin Brâncoveanu nu ne‑a lăsat doar pilda sângeroasă a răbdării și a mărturisirii, încununată cu cununa muceniciei, ci și o moștenire luminoasă în cultură, artă și zidiri sfinte.”

Cinstindu-i pe Brâncoveni, ne cinstim rădăcinile

Episcopul vicar patriarhal a amintit de Palatul de la Mogoșoaia, în care stilul arhitectural brâncovenesc împletește armonios tradiția bizantină și rafinamentul apusean, dar și de numeroasele biserici și mănăstiri ctitorite sau înnoite de sfânt, precum Hurezi, Sâmbăta de Sus, Antim sau Biserica „Sfântul Gheorghe”‑Nou.

„De aceea, Biserica îl cinstește astăzi nu doar ca pe un mucenic, ci și ca pe un mare ctitor, un voievod care a înțeles că domnia trece, dar ceea ce se zidește în Hristos rămâne veșnic”, a spus ierarhul.

„Cinstindu‑i pe Sfinții Martiri Brâncoveni, noi ne cinstim de fapt rădăcinile, identitatea și credința noastră. Ei ne cheamă să fim și noi ctitori, nu doar de ziduri și lăcașuri, ci și de suflete și de comunități întemeiate pe adevăr, pe jertfă și pe dragostea lui Dumnezeu”, a mai subliniat Preasfinția Sa.

La finalul Sfintei Liturghii, părintele paroh Emil Nedelea Cărămizaru și-a exprimat recunoștința pentru prezența ierarhului, delegat de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, și față de obștea Mănăstirii Glavacioc.

În semn de prețuire, părintele paroh i‑a oferit ierarhului un volum ce cuprinde istoria bisericii parohiale, precum și un volum de poezii.

Odoare duhovnicești

Programul hramului a început joi, 14 august, cu primirea delegației de la Mănăstirea Glavacioc, județul Argeș, care a adus spre cinstire icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului din patrimoniul obștii, odor vechi de peste șase secole.

Duminică, 17 august, programul continuă Sfânta Liturghie și, în a doua parte a zilei, cu despărțirea de delegația de la Mănăstirea Glavacioc și de icoana Maicii Domnului adusă în pelerinaj la București.

Pe tot parcursul zilelor de hram, credincioșii s‑au putut închina la icoana Maicii Domnului de la Mănăstirea Glavacioc, precum și la moaștele Sfântului Voievod Martir Constantin Brâncoveanu și alte odoare din patrimoniul Parohiei „Sfântul Gheorghe”‑Nou.

O familie de sfinți

Comunitatea deține și mâna dreaptă a Sf. Ier. Nicolae, dăruită de Voievodul Mihai Viteazul, după ce sfântul l-a salvat de o condamnare la moarte în urma uneltirilor unor boieri.

Sf. Constantin Brâncoveanu a rectitorit Biserica „Sf. Gheorghe” – Nou, transformând-o în cea mai mare și mai frumoasă biserică din București.

Domnitorul a fost caonizat în 1992 împreună cu cei patru fii ai săi, Constantin, Radu, Ștefan, Matei, și cu vornicul Ianache Vacarescu, martirizat alături de ei la Constantinopol.

Soția domnitorului Martir, Doamna Maria, a fost canonizată anul acesta.

Foto credit: Ziarul Lumina / Mircea Popa