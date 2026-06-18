Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

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Patriarhul Daniel: Taina iertării păcatelor, cea mai mare binecuvântare pe care Hristos o dăruiește Bisericii după Înviere

„Taina iertării păcatelor este cea mai mare binecuvântare pe care Hristos o dăruiește Bisericii Sale după Învierea Sa din morți”, le-a spus Preafericitul Părinte Patriarh Daniel duhovnicilor pe care i-a hirotesit miercuri la Paraclisul istoric „Sf. M. Mc. Gheorghe” al Reședinței Patriarhale.

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Mitropolitul Laurențiu al Ardealului vorbește în presa locală despre Sf. Anastasia Șaguna: Reprezintă icoana mamei credincioase

Mitropolitul Laurențiu al Ardealului a acordat un interviu publicației Turnul Sfatului, în care prezintă viața Sf. Anastasia Șaguna și explică motivele pentru canonizarea ei: „Reprezintă icoana mamei credincioase care, fără a căuta recunoaștere, a transmis mai departe cele mai de preț comori, credința și educația”, spune Înaltpreasfinția Sa.

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PS Teofil Trotușanul a sfințit pictura bisericii în care a fost botezat Sfântul Antipa de la Calapodești

Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a sfințit duminică pictura vechiului lăcaș de cult al Mănăstirii Calapodești, unde a fost botezat Sfântul Antipa de la Calapodești.

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Adunarea Eparhială a Arhiepiscopiei Chișinăului a fost constituită pentru un nou mandat

Noua Adunare Eparhială a Arhiepiscopiei Chișinăului a fost constituită marți, în cadrul unei ședințe prezidate de Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei și locțiitor de Arhiepiscop al Chișinăului și Mitropolit al Basarabiei.

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Niciun examen nu merită un copil pierdut: MAI lansează o campanie dedicată elevilor care susțin examenele naționale

Ministerul Afacerilor Interne a lansat marți o campanie de informare și prevenire intitulată „Niciun examen nu merită un copil pierdut. Cea mai mare notă este să știe că ești alături de el!”.

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