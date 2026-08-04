Sf. Ioan Iacob, serbat la Allegan: Mitropolitul Nicolae a prezentat legătura sfântului cu românii din SUA

Mitropolitul Nicolae al celor două Americi a slujit duminică la Mănăstirea românească din Allegan, SUA, unde a evidențiat legătura Sfântului Ioan Iacob Hozevitul cu românii de peste ocean.

Slujirea a fost ocazionată de sărbătorirea anticipată a Sfântului Ioan Iacob, al doilea ocrotitor al Mănăstirii Acoperământul Maicii Domnului din statul Michigan.

Înaltpreasfinția Sa a amintit de corespondența Sfântului Ioan Iacob cu Arhiepiscopul Victorin Ursache, păstorul românilor din America între 1966 și 2001.

Arhiepiscopul Victorin este cel care l-a recomandat pe Sf. Ioan Iacob pentru hirotonia ca ierodiacon și apoi ca ieromonah în 1947, pe când era superiorul Așezămintelor românești din Țara Sfântă.

După hirotonie, Sf. Ioan Iacob a avut ascultarea de egumen al Schitului românesc Sf. Ioan Botezătorul de pe valea Iordanului. În cei cinci ani cât a asumat această ascultare, Sf. Ioan a legat o prietenie duhovnicească cu Arhimandritul Victorin, prietenie continuată după plecarea părintelui Victorin în America în 1956, dovadă fiind corespondența purtată de cei doi.

Potrivit Mitropoliei, mai multe scrisori și poezii au fost descoperite în arhiva eparhială de la Chicago. Unele scrisori se referă la participarea Sf. Ioan Iacob la redactarea revistei „Locuri Sfinte” publicată, pentru câțiva ani, de Arhiepiscopul Victorin în SUA din dorința de a susține monahii din Țara Sfântă.

Sfântul Ioan Iacob de la Neamț este serbat anual în data de 5 august.

Foto credit: Mitropolia celor două Americi