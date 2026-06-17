Adunarea Eparhială a Arhiepiscopiei Chișinăului a fost constituită pentru un nou mandat

Noua Adunare Eparhială a Arhiepiscopiei Chișinăului a fost constituită marți, în cadrul unei ședințe prezidate de Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei și locțiitor de Arhiepiscop al Chișinăului și Mitropolit al Basarabiei.

Lucrările ședinței de constituire au fost precedate de o slujbă de Te Deum săvârșită în Paraclisul Mitropolitan „Sfântul Ioan Teologul” din Chișinău. În cadrul ședinței, membrii noului for deliberativ au stabilit componența organismelor eparhiale și au ales reprezentanții Arhiepiscopiei Chișinăului în structurile de conducere bisericești.

De asemenea au fost aleși delegații pentru Adunarea Națională Bisericească, membrii Consiliului Eparhial, ai Consistoriului Eparhial și delegații în Consistoriul Mitropolitan.

Pentru următorii patru ani, cei 20 de mireni și 10 clerici care formează Adunarea Eparhială vor contribui la susținerea și dezvoltarea activității administrative, culturale, social-filantropice, economice și patrimoniale a eparhiei.

O atmosferă de pace

Înaltpreasfințitul Părinte Teofan a evidențiat atmosfera de unitate și încredere care a caracterizat întâlnirea.

„A fost o atmosferă de pace, de nădejde că Dumnezeu este milostiv, nu ne părăsește în iertarea și în harul Său. Toți și-au exprimat nădejdea că Dumnezeu, prin intermediul Sfântului Sinod, va trimite aici un păstor care să slujească acest popor minunat al Basarabiei”, a declarat Înaltpreasfinția Sa pentru Trinitas TV.

IPS Teofan a fost numit de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel locțiitor de Arhiepiscop al Chișinăului și Mitropolit al Basarabiei, până la alegerea statutară a unui nou Arhiepiscop al Chișinăului și Mitropolit al Basarabiei.

Mai multe detalii despre constituirea şi atribuţiile Adunării Eparhiale se regăsesc aici.

Foto credit: Mitropolia Basarabiei