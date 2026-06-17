Patriarhul Daniel: Taina iertării păcatelor, cea mai mare binecuvântare pe care Hristos o dăruiește Bisericii după Înviere

„Taina iertării păcatelor este cea mai mare binecuvântare pe care Hristos o dăruiește Bisericii Sale după Învierea Sa din morți”, le-a spus Preafericitul Părinte Patriarh Daniel duhovnicilor pe care i-a hirotesit miercuri la Paraclisul istoric „Sf. M. Mc. Gheorghe” al Reședinței Patriarhale.

„Această slujire de duhovnic este una apostolică și duhovnicească, așa după cum se spune chiar rugăciunea, deoarece mai întâi Mântuitorul Iisus Hristos a dat puterea aceasta Sfinților Ucenici ai Săi, care apoi au devenit apostoli, trimiși, sau misionari, și aceasta a făcut-o când, după Înviere, s-a arătat lor trecând prin ușile încuiate, a stat în mijlocul lor și a zis: Pace vouă. Precum M-a trimis pe Mine Tatăl, vă trimit și eu pe voi. Luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele, vor fi iertate, și cărora le veți ține vor fi ținute, așa cum ne arată Evanghelia după Sfântul Evanghelist Ioan”, a spus Preafericirea Sa.

Patriarhul României a subliniat că Taina Pocăinței, a mărturisirii păcatelor, este și o taină a iertării păcatelor de către părintele duhovnic. În această ordine de idei, cele două chei cu care este reprezentat în mână Sf. Ap. Petru simbolizează una pocăința și cealaltă iertarea oferită după pocăință: „Fără pocăință și primirea iertării păcatelor nu se poate intra în Împărăția Cerurilor”.

„Ne aflăm în Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Acești doi mari corifei ai apostolilor sunt mari dascăli ai pocăinței. Ei nu sunt doar teoreticieni, ci și oameni care s-au pocăit mult”, a mai spus Patriarhul României.

„Acești doi sfinți apostoli, mari dascăli ai pocăinței prin faptă și prin cuvânt, sunt mărturii vii care ne arată cât de mult harul pocăinței schimbă pe om, îl ridică, îl luminează, îl sfințește.”

Lumini călăuzitoare ale duhovnicului

La final, Părintele Patriarh Daniel a enumerat „trei lumini” călăuzitoare ale duhovnicului.

„Marii păstori ai Bisericii au fost oameni ai pocăinței, ai smereniei și ai ridicării celor căzuți. De aceea e foarte important ca în această perioadă, când veți începe să spovediți pe credincioși, trei lucruri, trei lumini mari trebuie arătate prin taina pocăinței și a iertării păcatelor”, a spus Preafericirea Sa.

Cele trei lumini sunt:

„Iubirea părintească a lui Dumnezeu, Care se bucură de orice păcătos care se întoarce, de orice fiu risipitor care se întoarce la casa părintelui său, adică la Biserică.” „Lumina Evangheliei lui Hristos, sfatul duhovnicesc care luminează viața creștinului.” „Căldura rugăciunii Duhului Sfânt. Când spune Sfântul Apostol Pavel, noi nu știm cum să ne rugăm, dar Duhul Sfânt se roagă întru noi cu suspinuri negrăite și zice Ava Părinte, adică ne întoarce spre Dumnezeu Tatăl și ne dăruiește conștiința de a fi fiii lui Dumnezeu după har, prin Botez și prin reînnoirea Botezului, care este Taina Pocăinței.”

Botezul în apă și în Duh Sfânt se face în numele Sfintei Treimi o singură dată, dar Botezul Lacrimilor – cum numește Sfântul Ioan Scărarul Taina Pocăinței – trebuie făcut cât mai des, pentru că Taina Pocăinței este reînnoirea vieții creștine, a concluzionat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Au fost hirotesiți duhovnici: pr. Constantin Hurjui, Fundația „George Becali”, Protoieria Ilfov Nord; pr. George Ilie‑Drăghici, Parohia Buriaș, Protoieria Ilfov Nord; pr. Vasile‑Robert Nechifor, Parohia „Sfântul Antonie cel Mare”, Protoieria Sector 3 Capitală; pr. Sebastian Pană, Parohia Podeanu, Protoieria Sector 1 Capitală; pr. Ionel‑Virgil Panțuș, Parohia Bălteni‑Cocioc, Protoieria Ilfov Nord; pr. Andrei‑Mihail Pârvuleț, Parohia Poiana Vărbilău, Protoieria Vălenii de Munte; pr. Grigore Rusu, Parohia Leordeni, Protoieria Ilfov Sud; pr. Andrei‑Cristian Sava, Parohia Zalhana, Protoieria Ploiești Sud; pr. Giani‑Ionuț Trif, Parohia Buștenari, Protoieria Câmpina; pr. Cristian‑Mihail Zamfir, Parohia Cotroceni, Protoieria Sector 6 Capitală.

Părintele Patriarh Daniel le‑a înmânat certificatul de absolvire a examenului de duhovnicie, o Cruce de binecuvântare, un Molitfelnic, volumul „Îndemnuri și rugăciuni pentru Spovedanie și Împărtășanie”, precum și volumele de predici ale Preafericirii Sale: „Foame și sete după Dumnezeu. Înțelesul și folosul postului” și „Veniți să luați Lumină! Predici la Sfintele Paști”.

Foto credit: Ziarul Lumina / Luigi Ivanciu