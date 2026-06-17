PS Teofil Trotușanul a sfințit pictura bisericii în care a fost botezat Sfântul Antipa de la Calapodești

Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a sfințit duminică pictura vechiului lăcaș de cult al Mănăstirii Calapodești, unde a fost botezat Sfântul Antipa de la Calapodești.

Sfânta Liturghie a fost oficiată de PS Părinte Teofil Trotușanul, împreună cu un sobor de preoți în biserica mare a mănăstirii.

Pictura încununează eforturile depuse în ultimii ani pentru înnoirea și înfrumusețarea sfântului lăcaș.

Fiecare credincios botezat poate fi un sfânt

Ierarhul a spus că fiecare creștin care a primit Taina Botezului este chemat la sfințenie.

,,Noi primim harul Duhului Sfânt atunci când suntem botezați. Pentru prima dată atunci făgăduința lui Dumnezeu se revarsă asupra celui care este înfățișat înaintea altarului și, prin mâna preotului, primește botezul, iar mai apoi pecetluirea cu Sfântul și Marele Mir. Dar acest Duh Sfânt se înnoiește, se actualizează și strălucește prin faptele pe care le facem în viața de zi cu zi”, a subliniat Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul.

„Nădăjduim că cei care ne aflăm în Biserică, duminică de duminică și sărbătoare de sărbătoare, suntem dintre cei care răspund chemării lui Dumnezeu, iar harul Său să strălucească în noi”, a spus Preasfinția Sa.

La final, părintele Calinic Corceag, starețul așezământului monahal, a fost hirotesit arhimandrit în semn de prețuire și recunoștință pentru activitatea desfășurată.

Sfântul Antipa de la Calapodești

Sfântul Antipa de la Calapodești s-a născut în anul 1816 într-o familie de țărani credincioși din satul Calapodești din județul Bacău. A intrat în monahism la vârsta de 20 de ani, trecând inițial pe la Mănăstirea Căldărușani de lângă București, înainte de a se stabili în Sfântul Munte Athos.

La Athos a deprins rugăciunea neîncetată și isihia, devenind un model de post, smerenie și trăire duhovnicească. Ulterior s-a retras în nordul Rusiei, la Mănăstirea Valaam, unde a și trecut la cele veșnice.

Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului