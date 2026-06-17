Mitropolitul Laurențiu al Ardealului vorbește în presa locală despre Sf. Anastasia Șaguna: Reprezintă icoana mamei credincioase

Mitropolitul Laurențiu al Ardealului a acordat un interviu publicației Turnul Sfatului, în care prezintă viața Sf. Anastasia Șaguna și explică motivele pentru canonizarea ei: „Reprezintă icoana mamei credincioase care, fără a căuta recunoaștere, a transmis mai departe cele mai de preț comori, credința și educația”, spune Înaltpreasfinția Sa.

Interviul face parte din acțiunile de pregătire a ceremoniei locale de proclamare a canonizării sfintei, care va avea loc la toamnă.

Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu amintește că sfânta a fost mama Sf. Ier. Andrei Șaguna și a explicat ce înseamnă proclamarea locală a canonizării sale.

„Sfânta Anastasia a format cu evlavie și dragoste rădăcina spirituală a fiului ei, Sfântul Andrei Șaguna. Într-o perioadă marcată de presiuni confesionale și de transformări sociale, așa cum a fost începutul de secol XIX, Anastasia a rămas fidelă Ortodoxiei, oferind tânărului Anastasiu (viitorul mitropolit Andrei) un model concret de fidelitate față de dreapta credință și a cultivat în sufletul fiului său dragostea pentru Biserică, rugăciune și adevăr”, a spus părintele mitropolit.

„Educația primită prin jertfelnicia mamei a fost fundamentul pe care s-a edificat ulterior personalitatea duhovnicească a marelui ierarh transilvănean.”

Rolul formator al familiei

Înaltpreasfinția Sa subliniază și semnificația proclamării acestei canonizări în contextul anului 2026, proclamat în Patriarhia Română drept Anul omagial al pastorației familiei creștine.

„Sfânta Anastasia Șaguna ne arată că o familie devine cu adevărat mare prin capacitatea de a transforma iubirea, rugăciunea și credincioșia față de Dumnezeu într-o moștenire vie pentru copii”, a spus Mitropolitul Ardealului.

„Într-o societate ca cea de azi, în care succesul este măsurat în cea mai mare parte prin criterii materiale, Sfânta Anastasia ne amintește că cea mai mare realizare a unui părinte este formarea unui suflet luminos pentru copil, prin credință, prin dragostea față de Dumnezeu și de semeni.”

Credința părinților depășește granițele timpului

Familia este un reper fundamental pentru Biserică și orice comunitate, prin rolul ei formator, a continuat Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu.

„Credința trăită în casă, cultivarea valorilor morale înrădăcinate în dreapta credință, rugăciunea făcută împreună, capacitatea de a transforma suferința în răbdare roditoare… toate au o putere formativă mai mare decât orice program educațional”, a spus părintele mitropolit.

„Viața sfintei ne arată faptul că exemplul credinței părinților depășește granițele timpului, că învățăturile, rugăciunile și sacrificiile unei mame rodesc peste generații.”

„De aceea, Sfânta Anastasia este un model de speranță pentru toate familiile care încearcă să transmită copiilor valorile credinței într-o lume adesea indiferentă față de acestea. Și cu atât mai mult în astfel de timpuri dificile, aflate sub presiuni ideologice sau sociale, identitatea spirituală nu trebuie abandonată, ci înnoită și împărtășită urmașilor ca pe un tezaur neprețuit”, adaugă Mitropolitul Ardealului.

Proclamarea generală a canonizării celor 16 sfinte românce canonizate anul trecut a avut loc la Catedrala Patriarhală, în 6 februarie 2026. Vezi aici lista cu noilor sfinte.

Foto credit: Mitropolia Ardealului / Costin Chesnoiu