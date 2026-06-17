Niciun examen nu merită un copil pierdut: MAI lansează o campanie dedicată elevilor care susțin examenele naționale

Ministerul Afacerilor Interne a lansat marți o campanie de informare și prevenire intitulată „Niciun examen nu merită un copil pierdut. Cea mai mare notă este să știe că ești alături de el!”.

Aceasta vine în ajutorul elevilor care susțin examene în această perioadă și transmite un apel către părinți, profesori și comunitate de a acorda mai multă atenție siguranței și sprijinului oferit copiilor.

Potrivit organizatorilor, în intervențiile derulate în teren sunt întâlnite frecvent situații în care tineri aflați sub presiune emoțională iau decizii impulsive, pe fondul sentimentului de eșec, al lipsei dialogului sau al fricii de a nu răspunde așteptărilor familiei.

„De multe ori, cei care intervin în astfel de situații își doresc să fi putut ajunge mai devreme — înainte ca un copil să plece de acasă, înainte ca o familie să intre în panică, înainte ca un moment dificil să devină o tragedie. Prin această campanie vrem să transmitem un mesaj simplu: cea mai mare reușită nu este o notă, ci un copil care știe că este iubit, ascultat și sprijinit indiferent de rezultat”, a declarat chestor de poliție Ramona Dabija, director al Direcției Informare și Relații Publice.

Ministerul Afacerilor Interne pune la dispoziția publicului o broșură cu recomandări privind prevenirea situațiilor de risc în perioada examenelor, semnele care nu trebuie ignorate și măsurile care trebuie luate în cazul plecării voluntare a unui minor de la domiciliu.

Broșura este disponibilă online și poate fi descărcată de aici.

Elevii trebuie sprijiniți

De asemenea, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a subliniat necesitatea sprijinului oferit elevilor în perioada examenelor.

„În această perioadă de intens efort intelectual și emoțional, adresăm îndemnul nostru părinților, profesorilor și preoților din parohii de a vă fi aproape prin sfat înțelept, încurajare sinceră, răbdare, rugăciune și ajutor concret, fiecare potrivit responsabilității și slujirii sale. Sprijinul familiei, al școlii și al Bisericii oferă tinerilor încredere și putere de a depăși emoțiile și dificultățile inerente perioadei examenelor”.

Părintele Patriarh Daniel a subliniat că „rezultatele obținute la examene sunt importante, însă adevărata valoare a educației se descoperă mai ales în formarea caracterului, în cultivarea respectului față de semeni și în sporirea discernământului de a folosi cunoștințele nu doar pentru binele personal, ci și pentru binele societății. De aceea, timpul dedicat studiului trebuie unit cu rugăciunea și cu păstrarea unei bune speranțe”.

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